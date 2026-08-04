Realitatea Plus cere despăgubiri de 1 milion de euro de la CNA, în instanță. Ce membri sunt vizați de plângere

Compania PHG Media Invest, care deține licența postului Realitatea Plus, a deschis un proces la Curtea de Apel București împotriva Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), dar și a mai multor foști și actuali membri ai instituției care au votat o sancțiune aplicată televiziunii în 2023. Compania solicită despăgubiri de un milion de euro, potrivit Pagina de Media.

Acțiunea în instanță are la bază o decizie adoptată de CNA în mai 2023, prin care Realitatea Plus a fost obligată să suspende emisia obișnuită timp de 10 minute și să difuzeze textul deciziei de sancționare, în urma constatării unor încălcări ale legislației audiovizuale.

În dosar sunt vizați membrii CNA aflați în funcție la momentul adoptării sancțiunii: Monica Gubernat, Valentin Jucan, Mircea Toma, Cristina Pocora, Dorina Rusu, Ramona Sorescu, Orsolya Borsos, Ionel Palăr, Nicolaie Bălașa, Oana Dincă și Răsvan Popescu. Patru dintre aceștia: Cristina Pocora, Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa și Răsvan Popescu nu mai fac parte din Consiliu.

Realitatea cere plata în solidar a unor despăgubiri de un milion de euro, ce reprezintă „prejudiciu material şi de imagine cauzat subscrisei prin adoptarea repetată a unor decizii de sancţionare nelegale, emise pentru pretinsa neexecutare a Deciziei CNA nr 356/11.05.2023”.

Cum a apărut disputa

După adoptarea sancțiunii din mai 2023, executarea acesteia a fost suspendată de instanță. Între timp, licenţa Realitatea Plus a fost transferată de la Geopol Internaţional (firma lui Cozmin Guşă), către PHG Media Invest (compania familiei Păcuraru), transfer aprobat de CNA în iunie 2023.

În noiembrie 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul CNA şi a stabilit definitiv că suspendarea nu se justifică, iar Consiliul a notificat Realitatea că trebuie să pună imediat în executare obligaţia de difuzare a deciziei.

Cu toate acestea, Realitatea a refuzat în repetat rânduri să pună în aplicare decizia. Mai întâi avocatul postului a spus că încă nu au primit motivarea de la instanţă. Apoi au considerat că decizia nu mai poate fi pusă în aplicare retroactiv.

În continuare, CNA a început să amendeze Realitatea Plus pentru că a refuzat să pună în aplicare o decizia a instituţiei.

Postul a primit trei amenzi, 2.500 de lei, 5.000 de lei, respectiv 7.500 de lei, iar într-un final a acceptat să îşi suspende emisia.

În cererea de chemare în judecată, PHG Media Invest afirmă că membrii CNA au continuat să aplice sancţiuni, deşi executarea obligaţiei fusese suspendată anterior şi susţine că aceştia au acţionat cu exces de putere şi cu încălcarea limitelor prevăzute de lege.

Concret, postul a considerat că sancţiunea nu mai putea fi pusă în executare deoarece intervalul orar prevăzut în decizia CNA (18 mai 2023) „expirase” în perioada în care executarea fusese suspendată de instanţă, iar Consiliul nu putea modifica ulterior conţinutul deciziei.