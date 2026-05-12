Realitatea Plus tocmai a luat o amendă mare de la CNA pentru „președintele interzis”

Postul tv a fost sancționat marți de Consiliul Național al Audiovizualului pentru o serie de știri legate de Călin Georgescu.

Realitatea Plus a primit marți o amendă de 50.000 de lei din partea CNA pentru o „emisiuni de ştiri şi dezbateri din data de 24.03.2026”, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

Printre titlurile afişate pe post au fost: „Acum: Românii se strâng la Buftea pentru a-l susţine pe Georgescu”; „Mobilizare uriaşă pentru susţinerea preşedintelui interzis”; „Imediat: Călin Georgescu intervine la televiziunea poporului”; „Alexandra Păcuraru, alături de Călin Georgescu”; „Imediat: Călin Georgescu demască tertipurile sistemului la adresa lui”; „A. Păcuraru: Simion şi Georgescu, atacaţi pentru că nu sunt de vânzare”; „Alexandra Păcuraru: se vrea exodul românilor la cel mai înalt nivel”; „Alexandra Păcuraru: Românii îşi caută refugiul în alte ţări”; „Acum, transmisiune specială din mijlocul minerilor revoltaţi”; „Alexandra Păcuraru susţine protestul minerilor înşelaţi de Bolojan”; „Protestul ia amploare, suveraniştii sunt alături de mineri”.

În urmă cu mai bine de o lună, CNA a decis să retragă licența de emisie a postului Realitatea Plus pentru neplata amenzilor, dar Curtea de Apel a decis extrem de rapid să suspende decizia.