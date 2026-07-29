Strategia de manual pe care se pregătește un aliat al Iranului să o aplice asupra unei alte strâmtori cruciale. Informații confirmate de serviciile secrete

Ministrul Informațiilor din Yemen a declarat că serviciile secrete au confirmat implicarea directă a consilierilor din Garda Revoluționară Islamică (IRGC) în elaborarea unui sistem de taxare impus de rebelii Houthi pentru strâmtoarea Bab el-Mandeb, care urmează modelul pretenției Iranului de a percepe taxe în Strâmtoarea Ormuz.

Gruparea armată Houthi colaborează cu Teheranul pentru a percepe taxe de la navele care tranzitează strâmtoarea Bab el-Mandeb din Marea Roșie, amenințând astfel o altă cale navigabilă de importanță majoră după blocada impusă de Teheran asupra Strâmtorii Ormuz, a spus miercuri un ministru al guvernului yemenit recunoscut la nivel internațional, potrivit Euronews.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb, o arteră maritimă îngustă din Marea Roșie al cărei nume înseamnă „Poarta Lacrimilor” în arabă, a devenit o rută crucială pentru livrarea țițeiului către piața internațională după ce atacurile și amenințările Teheranului au blocat exporturile de energie din Golf prin Strâmtoarea Ormuz.

Mutarea făcută de gruparea Houthi reprezintă „o escaladare periculoasă menită să transforme unul dintre cele mai strategice coridoare maritime din lume într-o sursă permanentă de finanțare pentru activitățile militare și teroriste ale miliției”, a spus ministrul Informațiilor din Yemen, Moammar al-Eryani.

Eryani a precizat că această evaluare se bazează pe „informații confirmate” obținute recent, care indică faptul că Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) contribuie la coordonarea acestui efort.

„Informațiile indică faptul că experții și consilierii din cadrul IRGC sunt implicați direct în elaborarea cadrului tehnic și administrativ al proiectului”, a adăugat Eryani, confirmând astfel informațiile difuzate miercuri de presa internațională cu privire la planurile grupării Houthi.

Eryani a precizat că acest lucru include „înființarea unei entități specializate, responsabilă cu colectarea plăților de la companiile de transport maritim și de la navele comerciale”.

Și mai mult haos la orizont

Soarta strâmtorii Ormuz rămâne un punct major de conflict între SUA și Iran.

Teheranul insistă asupra dreptului său de a percepe taxe de trecere de la navele care utilizează această cale navigabilă, pe care anterior se transporta o cincime din producția mondială de țiței și gaz natural lichefiat.

În întreaga regiune a Golfului crește îngrijorarea că gruparea Houthi încearcă să imite strategia Iranului din strâmtoarea Ormuz, monetizând accesul la strâmtoarea Bab al-Mandeb, la gura Mării Roșii – o mișcare care riscă să arunce arunca piețele energetice mondiale într-un și mai mare haos.

Atacurile Houthi asupra navelor care au legături cu Israelul în Marea Roșie și în Golful Aden au provocat o scădere drastică a volumului de mărfuri în timpul războiului dintre Israel și Hamas din Fâșia Gaza, navele fiind forțate să facă un ocol îndelungat în jurul Africii de Sud.

Săptămâna trecută, rebelii Houthi – cunoscuți oficial sub numele de Ansar Allah – au anunțat o blocadă maritimă asupra Arabiei Saudite și, de atunci, și-au asumat responsabilitatea pentru atacuri care au vizat petrolierele saudite și infrastructura petrolieră.

Rebelii Houthi, care au ajuns la putere la sfârșitul anului 2014 după ce au luat cu asalt capitala Sana’a și au ocupat palatul prezidențial și obiective militare cheie, forțând guvernul yemenit să fugă în exil, fac parte din așa-numita „Axă a Rezistenței” a Teheranului.

Axa este o rețea de grupări militante din mai multe țări din regiune, printre care Hezbollah în Liban, Hamas în Gaza și milițiile din Irak.

Deși rebelii Houthi nu controlează porțiunea de coastă a Yemenului de-a lungul strâmtorii Bab el-Mandeb, aceștia dețin teritorii situate la mai puțin de 100 de kilometri distanță.

Blocada a pus în pericol capacitatea Arabiei Saudite de a exporta milioane de barili de țiței pe zi. Riadul a ripostat cu atacuri aeriene care au vizat pozițiile rebelilor.

Miercuri, SUA și Arabia Saudită au lansat atacuri asupra membrilor unei alianțe paramilitare din Irak care include grupări proiraniene, ucigând cel puțin 20 de persoane, a anunțat alianța.