Recenzie HotnewsFood: Cannoleria Decebal

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Cannoleria este un lanț de restaurante italiene care a ajuns acum la mai mult de zece locații, atât în România, cât și în Spania și Luxemburg. Principalul produs este pinsa, varianta romană a pizzei, care are un aluat din făină de orez, grâu și soia și o formă alungită.

Restaurantul din zona Decebal e pe o stradă mică dintre marile bulevarde ale zonei și te îmbie mai întâi cu o terasă care pare mediteraneeană. Deși plantele sunt din plastic și pe pereții exteriori e fototapet cu Cinque Terre, cumva totul pare să se potrivească bine. E primitor și neintimidant, un loc de cartier în care te duci liniștit să mănânci repede ceva bun.

Meniul e scurt – întotdeauna un semn bun, pentru că niciun bucătar nu se pricepe la toate și e preferabil să pună în ofertă lucrurile pe care le face cel mai bine – și e construit în jurul felurilor reprezentative pentru Italia: pinsa romană (24 de opțiuni, din care două vegane, plus o focaccia făcută cu același aluat), preparate la cuptor (de la lasagna la frigărui de oaie, arrosticini, și ossobuco), aperitive (salate și platouri reci) și cele mai iconice deserturi ale peninsulei (cannoli, tiramisu, baba neapolitan, profiterol, millefoglie, gelato).

Am fost două persoane într-o duminică după-amiază, cu rezervare. Terasa nu a fost plină, dar la multe mese erau cupluri sau grupuri de tineri și era o rumoare plăcută, nici prea mult zgomot, nici liniște. Am comandat o porție de paste (ravioli cu vită și sos de pecorino) și pinsa cu salsiccia (cârnați proaspeți romani) și cartofi la cuptor. Ravioli au fost corecți, al dente, cu umplutură gustoasă și sos perfect emulsionat, fin și bun. Din păcate pentru ei, au fost eclipsați de pinsa, care avea și o cremă discretă de trufe care completa foarte bine blatul sățios, salciccia și cartofii.

Chiar dacă, în general, cremele și uleiurile de trufe care se folosesc în restaurante sunt făcute mai degrabă cu arome artificiale, dacă sunt folosite echilibrat, ca în acest caz, pot să îmbunătățească un fel de mâncare. La Cannoleria sigur au știut ce să facă cu crema de trufe.

La desert ne-am luat și am împărțit trei feluri: un cannolo, un millefoglie și un baba. Treaba cu cannoli stă așa: în cele mai multe locuri din oraș, ți le servesc din vitrină, unde au stat gata umplute de când a început tura, ceea ce duce la înmuierea aluatului și pierderea întregului lor schepsis. În Sicilia, nicio pasticcerie nu avea cannoli umpluți; avea tuburile gata și le umplea pe loc cu crema de ricotta și portocale confiate. Așa e și aici. Aluatul era perfect crocant, crema rece și aromată, semn că montajul s-a făcut la servire. Am apreciat. La fel de bune au fost baba (un pandișpan aromat cu rom și umplut cu frișcă, practic cam ce la noi se cheamă savarină, iar la francezi, baba au rhum) și millefoglie, o construcție de foietaj cu unt, ricotta și cremă de vanilie. Arome curate, proaspete și, deși erau deserturi destul de dulci, zahărul nu acoperea gustul ingredientelor.

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Am băut limoncello spritz fără alcool (o limonadă, dar foarte bună) și cafea rece cu sirop de migdale, care nu era deloc dulce, dar avea un gust amărui de migdale foarte bun.

Serviciul a fost exact cât trebuie – nici nu ne-a ignorat, nici nu ne-a bătut la cap, politicos, cu explicații unde a fost cazul. Toaleta funcționa și ca spațiu de depozitare pentru detergenți, dar cum în mijlocul ei trona o Mona Lisa cu brațele pline de suluri de hârtie igienică, nu aveai cum să te superi.

Important de știut: cea mai apropiată parcare e pe Bulevardul Decebal (parcarea subterană), la 350m de mers pe jos. Pe strada restaurantului nu se poate parca legal pe carosabil, nici cu plată, nici fără.

Singurul minus, care a fost conjunctural, a fost că nu aveau unul dintre felurile pe care le-am comandat inițial, agnolotti pistacchio e buratta, dar în orice local se poate întâmpla să se termine un ingredient.

Nota de plată pentru două persoane, cu tip 10%, a fost 306 lei, adică în limita a ce indica și Google Reviews, unde localul are 4,8 stele.

Cannoleria Decebal, Strada Diligenței, Nr. 2, București, Rezervări: 0720 899 293

Clasificarea HotnewsFood

Nu merită banii – mâncarea și experiența nu merită efortul de a merge acolo

⭐Merită banii – primești o valoare corectă pentru ce plătești

⭐⭐Foarte bun – experiență excelentă la mâncare și serviciu

⭐⭐⭐Recomandat de HotnewsFood – totul la superlativ