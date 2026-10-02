De ce scriem despre mâncare la Hotnews?

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Sunt din Dobrogea, deci mujdeiul se face cu ulei, nu cu apă, zarzărele sunt niște caise mai mici, nu corcodușe, și scovearga e un langoș subțire, nu o gogoașă umflată. Dacă nu ești de acord cu mine, nu înseamnă decât că ești din altă parte a țării, nu că vreunul dintre noi e mai deștept sau mai prost. Mâncarea care ne-a format gusturile în copilărie, și numele ei, e parte din cum ne raportăm la lume. Mâncarea e identitate.

Am învățat să gătesc de pe internet și de la televizor, dar mulți dintre cunoscuții mei au învățat acasă. Prietenele mele turcoaice și tătăroaice știu să facă șuberek, sarailii și imam bayildi pentru că mamele și bunicile lor au vrut să dea mai departe moștenirea transmisă generații la rând, cu speranța că nu se va pierde. Mâncarea e cultură.

Un alt prieten știe să sacrifice, să tranșeze și să transforme un porc întreg în mâncare pentru tot anul. Orice s-ar întâmpla pe lume, are cunoașterea și capacitatea de a face alimentele să reziste, să fie bune, să fie gustoase. Să-și hrănească familia fără emoții. Mâncarea e supraviețuire.

De milenii ne așezăm în jurul unui foc, împărțim mâncarea cu cei din tribul nostru, ne povestim unii altora cum ne-a fost ziua, cum am făcut mâncarea, ce vrem de la ziua de mâine. Mâncarea e comunitate.

183% dintre produsele din supermarket au pe ele scris “Extra-proteine”. Sau “fără zahăr adăugat”. Mai demult, scria “fără grăsimi”. Dacă suntem suficient de privilegiați să putem alege ce mâncăm, nu putem să ne uităm la ce punem pe masă fără să ne gândim la efectul asupra corpului nostru. Uneori, deciziile pe care le luăm chiar au impact. Mâncarea e (și) sănătate.

Timp de cinci ani, am trimis săptămânal un newsletter de planificare a meselor care i-a ajutat pe 25.000 de oameni să mănânce mai bine, mai variat și, mai ales, să reducă risipa alimentară și să cheltuiască mai puțin pe alimente. Pentru că, dacă faci un plan, nu cumperi lucruri de care nu ai nevoie. Mâncarea e buget.

Eram la Paris în 2010, la un bar spaniol, unde mă uitam la un meci de la Campionatul Mondial de Fotbal cu un grup de expați (imigranți?) care lucrau în presă. Toată lumea din jurul meu spărgea semințe și scuipa cojile pe jos. Mi-au oferit și mie, dar am refuzat, siderată – deși, sincer, puteam să le arăt cum se mănâncă corect, nu le spargi în dinți și apoi le desfaci cu degetele, Doamne sfinte, oamenii ăștia nici să mănânce semințe nu știu. Eu știam, dar pentru mine mâncatul de semințe era o treabă pe care o faci acasă cu familia, în secret, pentru că altfel ești considerat needucat. Mâncarea e clasă socială.

Drobul și pasca de Paști, toba și lebărul de Crăciun, mucenicii de 9 martie, coliva, masa de Lăsatul Secului, dar și cina în familie, brunch-ul de duminică cu prietenii, cafeluța de dimineață – toate sunt ancore în zilele, săptămânile, lunile și anii noștri. Mâncarea e ritual.

Prietenii mei vegetarieni și vegani, dar și cei care nu vor să susțină practici agricole și comerciale care fac rău planetei, se gândesc mult înainte să ia ceva de pe raft. Cumpără de la producători locali. Susțin afaceri mici. Stau departe de alimente despre care nu știu cum au fost produse. Mâncarea e etică.

Am crescut în cultura dietelor din anii 90 și 2000, care au distrus multe vieți, sănătăți și stime de sine, mai ales pentru femei. Azi, vezi mai puțin (dau nu au dispărut de tot) mesaje despre cum să nu mănânci, dar vezi o explozie de influenceri care ne spun că diferite grupe alimentare sau categorii de produse sunt nocive (și persoanele care ne spun asta sunt gata să ne și vândă o soluție miraculoasă care rezolvă respectiva problemă): uleiurile de semințe, lactatele, mierea, salatele, orezul, tot timpul apare câte un dușman alimentar al omului, fără nicio dovadă științifică. Mâncarea e frică.

În fiecare an, fac un exercițiu cu studenții mei de la jurnalism (masteranzi de anul 1 la Jurnalism tematic): le cer să scrie pe o pagină amintirea preferată din copilărie despre mâncare. Unii povestesc despre colarezii bunicii, alții despre cum au gătit prima dată și era să dea foc la casă, alții, inevitabil, despre cum îi fugăreau bunicile cu castronul ca să mănânce măcar o îmbucătură de tocană. În toate poveștile lor e recunoștință pentru copilul care au fost și pentru grija adulților care i-au crescut. Chiar dacă nu știm asta în copilărie, mâncarea e dragoste.

Identitate, cultură, supraviețuire, comunitate, sănătate, bani, clasă socială, ritual, etică, frică, dragoste. De asta scriem despre mâncare la Hotnews Food, în speranța că vom oferi un loc în care oamenii să-și vadă reflectate preocupările, grijile și curiozitățile. În fiecare zi, vom scrie despre ce consumăm, ce și cum mâncăm și care sunt forțele care ne influențează deciziile. Și, desigur, vom scrie rețete. Pe care le facem, le testăm și le fotografiem noi. Că avem, ca oameni, ceva ce îi lipsește inteligenței artificiale: papile gustative.

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