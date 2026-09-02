Recep Erdogan afirmă că situația transporturilor din Marea Neagră nu mai poate continua ca până acum

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri că este nevoie de un mecanism care să garanteze permanent siguranța transportului maritim comercial în Marea Neagră, înainte ca criza cerealelor să se agraveze, transmite Reuters.

„Siguranța tuturor transporturilor maritime civile din Marea Neagră este importantă pentru noi. Luptele dintre părți nu ar trebui să escaladeze până la un punct în care să pună în pericol siguranța civililor și activitatea comercială”, a declarat Erdogan.

„Trebuie să rezolvăm această problemă”, a subliniat el.

Comentariile sale vin după ce Hakan Fidan, ministrul de externe al Turciei, a declarat la începutul acestei săptămâni că Ankara a pregătit un plan pentru trecerea în siguranță a cerealelor prin Marea Neagră și că poartă discuții atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, în această privință.

Erdogan și președintele rus Vladimir Putin au purtat marți discuții la Bișkek, în marja unui summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai. Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al lui Vladimir Putin, a confirmat că acesta a discutat cu Erdogan despre situația din Marea Neagră.

Erdogan spune că atacurile din Marea Neagră au provocat o criză a cerealelor

În declarațiile făcute jurnaliștilor în timpul zborului de întoarcere din călătoria în Kârgâzstan, Erdogan a spus că o criză a cerealelor a reapărut, în special în Africa, și că trebuie luate măsuri înainte ca problema să se agraveze și mai mult, potrivit unei transcrieri publicate miercuri de biroul său.

În iulie 2022, Turcia și Organizația Națiunilor Unite au contribuit la medierea așa-numitei „Inițiative privind cerealele din Marea Neagră”, care a permis exportul în condiții de siguranță a aproape 33 de milioane de tone de cereale ucrainene prin Marea Neagră.

Cu toate acestea, Rusia s-a retras din acord în 2023, susținând că propriile sale exporturi de produse alimentare și îngrășăminte se confruntau cu obstacole serioase.

Referitor la eforturile recente de a ajunge la un nou acord, ministrul rus adjunct de externe Aleksandr Grușko a declarat miercuri că Moscova nu vede niciun motiv pentru reluarea acordului privind cerealele din Marea Neagră.