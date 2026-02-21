„Recomandarea este să nu participați”. Scandal între Radu Miruță și PSD Gorj după ce ministrul USR i-a chemat pe primarii din județ la o întâlnire

Radu Miruță de la USR, vicepremier și ministru al Apărării, i-a invitat la o întâlnire pe primarii din Gorj „pentru a pune pe masă problemele oamenilor” din județ și a acuzat filiala locală a PSD că le-a transmis edililor social-democrați să nu accepte invitația. În replică, social-democrații l-au acuzat de „demagogie” și au ironizat rezultatele obținute de USR Gorj la alegerile din 2024.

Miruță, care este și deputat de Gorj, a publicat pe Facebook o fotografie cu un mesaj de pe un grup de primari pe care îl atribuie PSD și în care edililor li se transmite că „în urma discuțiilor cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și președintele CJ Gorj, Cosmin Popescu, recomandarea este să nu participați” la întâlnirea cu vicepremierul USR, deoarece și PSD are vicepremier și „i s-au comunicat toate problemele județului”.

„Atât de bine sunt comunicate «toate problemele județului», încât din județul acesta se pleacă mâncându-se pământul. Și, ce să vezi, este condus de același partid care dă asigurări că toate problemele sunt rezolvate. Așa cred unii că își conservă puterea. Dar puterea obținută cu forța, fără rezultate, este o fundătură”, a declarat Radu Miruță în postarea care însoțește fotografia.

El susține că există primari din Gorj „de mai toate culorile politice” care îl „mai sună pentru probleme punctuale”.

„Ca vicepremier, consider că este de datoria mea să preiau o parte din aceste probleme ale localităților și să deschid câte o ușă, să deblochez câte o barieră, adesea doar birocratică. Alături de alti colegi din guvern, din coalitie, indiferent de partid”, a adăugat Radu Miruță.

Ministrul le-a transmis primarilor că „lumea judecă politicienii după capacitatea lor de a rezolva problemele comunităților, mai mult decât după culoarea politică”.

„Se poate și fără ambiție politică oarbă; se poate și cu bun-simț, cu deschidere, cu cuvânt și cu respect. Pentru oameni, nu pentru lideri de partid. Gorjul are nevoie de unitate, nu de ambiții. Provocați-i pe lideri sa concureze cine are proiecte mai bune, nu cine vrea sa blocheze orice doar pentru că el nu are inițiativă”, a mai declarat deputatul USR de Gorj Radu Miruță.

PSD Gorj îl acuză pe Miruță de „demagogie”: „Nu ține loc de soluții”

Organizația social-democrată din județ i-a transmis lui Radu Miruță că „disperarea și dezinformarea nu țin locul proiectelor, nici atunci când este vorba despre un ministru”.

PSD Gorj spune că „rezultatele obținute de USR Gorj la alegerile din 2024 vorbesc de la sine: 0 (ZERO) primari, 0 (ZERO) consilieri județeni și municipali și un singur mandat de parlamentar”, cel al lui Miruță.

„De aici, poate, și dorința acestuia de a chema reprezentanții altor partide la întâlnirile pe care le organizează, pentru că nu-i place să-și audă ecoul în sălile cu membrii USR. Pentru dumnealui, campania electorală a început mult prea devreme și se folosește de poziția politică pe care o ocupă în Guvern pentru a se promova”, a declarat filiala, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

PSD Gorj l-a acuzat pe vicepremierul USR că „abia acum face cunoștință cu nevoile primarilor și cu problemele județului și vrea cu disperare să demonstreze șefilor de la centru că are aderență în rândul primarilor din Gorj, deși rezultatele electorale îl contrazic”.

„Este culmea ironiei să inviți la discuții primarii care au fost ignorați total de partidul tău atunci când se decidea soarta acestui județ și o dovadă de necunoaștere să vorbești despre proiecte fără să înțelegi că toate proiectele (multe dintre acestea deja finalizate) la nivelul localităților din Gorj au fost rezultatul muncii echipei PSD Gorj”, se mai arată în comunicat.