Recomandările DSU pentru școli în cazul incidentelor cu drone. Ce trebuie să facă elevii și profesorii în eventualitatea unei alerte

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a transmis Ministerului Educației „un set de recomandări privind măsurile de protecție a elevilor, părinților și personalului didactic” în cazul unor eventuale alarme aeriene cu privire la drone, conform unui document publicat de ministrul Mihai Dimian.

Recomandările făcute de DSU:

Înainte de primirea mesajului RO ALERT, identificați spațiile de adăpostire din cadrul unității de învățământ (subsoluri amenajate, încăperi interioare fără ferestre sau cu cât mai puține geamuri: holuri centrale, săli fără ferestre, vestiare interioare care se află la etaje inferioare). Nu alegeți ultimul etaj pentru adăpostire, acoperișul este primul lovit la un impact direct.

La primirea mesajului RO ALERT, opriți activitatea imediat, calm, fără a alarma. Conduceți copiii spre spațiile de adăpostire stabilite, departe de ferestre, balcoane, uși, exterioare, pereți de sticlă și de fațadă.

Aduceți imediat în cea mai apropiată clădire, pe cel mai scurt traseu, copiii aflați în curte/la sport în aer liber, fără a le permite să caute lucruri personale: prioritatea este intrarea în interior.

Nu permiteți copiilor să părăsească încăperea până la încetarea oficială a alertei. Păstrați calmul, transmiteți elevilor informații clare și concise și evitați orice comportament sau comunicare care ar putea genera panică ori stare de anxietate în rândul acestora.

Pentru propria siguranță și siguranța elevilor, părinții nu trebuie să preia copiii de la școală în timpul alertei.

Mihai Dimian: „Nu doresc să generăm teamă

Ministrul interimar al Educației a spus că nu își dorește să provoace panică prin acest demers.

„Nu doresc să generăm teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților. Dimpotrivă, rolul acestui mesaj este să ne asigurăm că fiecare școală știe ce are de făcut în situația puțin probabilă a apariției unui asemenea incident”, a scris Mihai Dimian, marți, într-o postare pe Facebook.

El a precizat că mesajul „mesajul a fost transmis și către Inspectoratele Școlare Județene, pentru a ajunge în toate unitățile de învățământ”.

„Rog directorii și profesorii să cunoască aceste proceduri și să le explice elevilor într-o manieră adecvată vârstei lor, fără a dramatiza. Pregătirea nu înseamnă panică. Înseamnă responsabilitate”, a mai declarat oficialul.