Record de temperatură în Ungaria. Autoritățile se așteaptă la călduri și mai mari

Ungaria a înregistrat marţi un nou record de temperatură, de 42°C, care a doborât precedentul record de 41,9°C, ce data din anul 2007, potrivit serviciului de meteorologie din această ţară, informează AFP, preluată de Agerpres.

Temperatura a atins valoarea de 42°C la Szecseny, în nordul Ungariei, în apropiere de frontiera cu Slovacia, a anunţat HungaroMet într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook.

„Datele preliminare arată că au fost doborâte în acelaşi timp recordul naţional de temperatură şi recordul termic din capitala ţării”, a declarat meteorologul Anna Kuntar-Molnar în acea înregistrare video, subliniind că temperaturile ar putea să crească şi mai mult.

Temperatura din Budapesta a urcat până la 41°C, doborând recordul de 40,7°C stabilit în 2007 în capitala Ungariei, a precizat ea.

La fel cum se întâmplă în mare parte a Europei, Ungaria se confruntă cu un val de căldură fără precedent şi a declanşat cel mai înalt nivel al său de alertă meteorologică încă din weekendul trecut.

Prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, i-a îndemnat pe compatrioţii lui să opteze pentru munca de acasă şi limiteze consumul de apă în scopuri non-esenţiale.

Peste 120 de localităţi din Ungaria au impus restricţii ce privesc consumul de apă în contextul caniculei actuale.