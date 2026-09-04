Record în lumea medicală: Un rinichi de porc modificat genetic l-a ținut  în viață nouă luni

Organul i-a permis lui Tim Andrews să nu mai facă dializă și a fost o soluție temporară în așteptarea unui transplant de la un donator uman în SUA, scriu The Guardian și BBC. Rinichiul a funcționat timp de 271 de zile, stabilind un record, potrivit medicilor americani.

Tim Andrews a declarat că transplantul i-a oferit „speranţă” şi l-a scutit de luni întregi de vizite la spital pentru filtrarea sângelui cu ajutorul unui aparat de dializă.

Echipa de la spitalul Mass General Brigham din Boston a afirmat că rezultatele lor demonstrează că organele de porc pot servi drept „punte” până când devine disponibil un transplant de la un donator uman, notează News.ro.

Totuşi, organul de porc a încetat în cele din urmă să funcţioneze şi a fost îndepărtat, astfel că Andrews a avut nevoie de o scurtă perioadă de dializă înainte de a se găsi un donator.

Mii de oameni, pe liste de așteptare

Medicii şi oamenii de ştiinţă explorează domeniul xenotransplantului – utilizarea organelor provenite de la alte specii – din cauza numărutlui mic de organe disponibile pentru transplant.

În SUA, aproximativ 100.000 de persoane aşteaptă un rinichi, în timp ce anual se efectuează doar 25.000 de transplanturi. În Marea Britanie, peste 7.000 de persoane se află pe lista de aşteptare pentru un transplant renal. Și în România, pe lista de așteptare sunt câteva mii de oameni.

Andrews a fost informat că ar putea dura şapte ani până să ajungă în fruntea listei, în condiţiile în care pacienţii care fac dializă supravieţuiesc, în medie, doar cinci ani.

„Timpul nu era de partea mea… situaţia devenise foarte deprimantă”, a spus el.

Cu toate acestea, a descris ideea transplantului de la porc drept o „speranţă” şi o „lumină la capătul tunelului”.

„Speranţa este cel mai important lucru: şansa de a scăpa de aparatul (de dializă) şi de a-ţi trăi viaţa”, a spus el.

Porcii, preferați pentru xenotransplant

Porcii sunt consideraţi animalele ideale pentru xenotransplant. Organele lor au dimensiuni comparabile cu cele umane, iar creşterea acestor animale este o practică cu o tradiţie îndelungată.

Totuşi, nu poţi pur şi simplu să mergi la fermă, să preiei un rinichi de la un porc şi să-l transplantezi unei persoane. Corpul uman ar identifica imediat organul ca fiind străin şi ar declanşa un atac imunitar devastator, care ar distruge rinichiul.

Acesta s-ar înnegri în câteva minute, pe măsură ce membranele celulare ar fi perforate, iar organul s-ar bloca din cauza formării cheagurilor de sânge în interior.

Prin urmare, cercetătorii au creat porci din rasa Yucatan (de talie mică), modificaţi genetic prin 69 de intervenţii menite să le „umanizeze” organele.

Aceste modificări elimină anumite caracteristici ale celulelor porcine pe care sistemul nostru imunitar le detectează şi le atacă; Se adaugă puţin ADN uman, care acţionează precum o plasă de camuflaj pentru a ajuta la mascarea ţesutului de porc faţă de sistemul imunitar, iar modificări suplimentare dezactivează virusurile ascunse în ADN-ul porcului, prevenind astfel infectarea.

Reprezintă porcii viitorul transplanturilor de organe?

Andrews suferea de insuficienţă renală în stadiu terminal din cauza diabetului de tip 2, iar rinichii săi cedau.

Avea 66 de ani când a beneficiat de xenotransplant, pe 25 ianuarie 2025.

Rinichiul de porc transplantat a început să funcţioneze imediat, conform detaliilor publicate recent în revista medicală The Lancet.

Rinichiul a continuat să funcţioneze timp de 271 de zile, până la îndepărtarea sa în luna octombrie a acelui an. Ulterior, Tim a avut nevoie de dializă timp de 82 de zile, până când a primit un organ de la un donator, în ianuarie anul acesta. Acel organ funcţionează corespunzător.

Dr. Leonardo Riella, de la Centrul pentru Ştiinţe ale Transplantului din cadrul Mass General Brigham, a declarat că deficitul de organe disponibile pentru transplant înseamnă că „ne aflăm într-o criză”.

„Depunem eforturi intense pentru a oferi speranţă şi credem cu tărie că xenotransplantul poate reprezenta o alternativă pentru pacienţii care nu au un donator viu; am putea, astfel, să evităm dializa şi să ajungem direct la etapa transplantului”, a spus el.

Semne că rinichiul de porc era respins

Au existat semne timpurii că organul lui Andrews era respins de sistemul imunitar, însă această problemă a fost tratată cu succes prin ajustarea medicaţiei.

Totuşi, după aproximativ şase luni, vasele de sânge din rinichi au început să se deterioreze, organul s-a inflamat şi a început să cedeze.

Cauza exactă nu este clară, întrucât nu au existat semne că anticorpii ar fi atacat rinichiul de porc.

În articolul publicat în The Lancet, medicii afirmă: „Acest caz ilustrează atât potenţialul, cât şi provocările care persistă în domeniul xenotransplantului renal clinic”.

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