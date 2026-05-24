„Record istoric”. Câți francezi s-au uitat la Premiile de la Cannes, unde Mungiu a luat Palme d’Or

Ceremonia de închidere a celei de-a 79-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, transmisă în direct pe France 2 sâmbătă, a atras 2,8 milioane de telespectatori, mai mulți decât în ​​2025, conform datelor publicate duminică de Médiamétrie și citate de AFP.

Ceremonia prezentată de actrița Eye Haidara, a atins o cotă de audiență de 21%, „un record istoric”, potrivit unui comunicat al France Télévisions.

Numărul concret de telespectatori a fost cel mai mare din ultimii trei ani, se mai arată în comunicat.

Ceremonia a atins apogeul pe micile ecrane la ora 21:05, când Premiul pentru cea mai bună actriță a fost înmânat vedetei belgiene Virginie Efira și actriței japoneze Tao Okamoto pentru rolurile lor din filmul „Suddenly” al lui Ryūsuke Hamaguchi, o cronică dulce-amară care se petrece într-un azil de bătrâni din Franța, notează France Presse.

Palme d’Or, cel mai prestigios premiu al competiției, a fost acordat regizorului român Cristian Mungiu pentru filmul său „Fjord”.

France Télévisions a fost încântată să fi „împărtășit și sărbătorit încă o dată cel mai mare festival de film din lume cu toată lumea”.

În 2025, ceremonia a avut o medie de 2,3 milioane de telespectatori în direct.

France Télévisions și Brut au devenit difuzorii oficiali ai competiției de la Cannes în 2022, înlocuind Canal+.