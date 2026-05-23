Triumf românesc la Cannes: Cristian Mungiu a câștigat din nou Palme d’Or, cu filmul „Fjord”, după aproape 19 ani de la precedentul succes

Juriul Festivalului de la Cannes, prezidat de regizorul sud-coreean Park Chan-wook, a decernat Palme d’Or regizorului român Cristian Mungiu, pentru „Fjord”.

Regizorul Cristian Mungiu a venit sâmbătă seară, la ceremonia de decernare a premiilor, însoţit de cei doi actori principali, Sebastian Stan şi Renate Reinsve.

O poveste din Norvegia, după o poveste din România

Este a doua oară când Mungiu, 58 de ani, ia premiul suprem de la Cannes, Palme d’Or, de data aceasta cu o poveste petrecută în Norvegia, istoria unei familii de migranți români

Prima oară, Cristian Mungiu a primit Palme d’Or în 2007, pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, o descrierea dureroasă a poveștii nașterilor „obligatorii” din comunismul românesc.

„Cristian Mungiu vrea să te facă să reflectezi asupra impactului extremismului prin filmul său provocator și captivant, Fjord”, a scris RogertEbert.com, un cunoscut și exigent site din sfera cineartei, despre filmul lui Mungiu.

Despre ce este „Fjord”: „Ai proteja drepturile cuiva cu care ești fundamental în dezacord?”

„Într-un an în care s-a simțit că o parte surprinzător de mare din programul de la Cannes ar putea fi numită ușor de uitat, „Fjord” este unul dintre puținele filme care stârnesc discuții, un film care provoacă spectatorii cu o întrebare care pare mai greu de răspuns decât ar trebui în zilele noastre: Ai proteja drepturile cuiva cu care ești fundamental în dezacord?”, sună aceeași cronică.

„Fjord” spune povestea unei familii de români migranți în Norvegia, cu 5 copiii. O familie religioasă, venind dintr-o comunitate conservatoare. Când unul dintre copii ajunge cu vânătăi la școală, începe o saga juridică, pentru că statul norvegian ia copiii, ca să-i protejeze.

„Am citit acum cu mai mulți ani în urmă știrile despre ce se întâmplă acolo și așa mi-a venit ideea”, a spus Cristian Mungiu la conferința de presă de după selecție. Filmul, scrie presa internațională, nu judecă și nu lucrează cu certitudini „de la sine știute”, și tocmai asta l-a făcut admirat de public, de critici și, acum, de juriul de la Cannes.

Luase deja patru premii

Înainte ca juriul să anunțe premiile oficiale, „Fjord” primise deja alte patru premii asociate festivalului.

Distincţiile primite până acum de filmul lui Mungiu sunt: Premiul François Chalais (François Chalais Prize), Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) şi Premiul FIPRESCI (International Critics’ Prize).

Cele 22 de filme aflate în competiţie pentru Palme d’Or 2026 au fost: „Amarga Navidad” de Pedro Almodóvar, „A Woman’s Life” de Charline Bourgeois-Tacquet, „La Bola Negra” de Javier Calvo şi Javier Ambrossi, „Coward” de Lukas Dhont, „Parallel Tales” de Asghar Farhadi, „Paper Tiger” de James Gray, „Das Geträumte Abenteuer” (The Dreamed Adventure) de Valeska Grisebach, „All of a Sudden” de Hamaguchi Ryusuke, „The Unknown” de Arthur Harari, „Another Day” de Jeanne Herry, „Sheep In The Box” de Koreeda Hirokazu, „Hope” de Na Hong-jin, „Nagi Notes” de Fukada Koji, „Gentle Monster” de Marie Kreutzer, „A Man Of His Time” de Emmanuel Marre, „Fjord” de Cristian Mungiu, „The Birthday Party” de Léa Mysius, „Moulin” de László Nemes, „Fatherland” de Paweł Pawlikowski, „The Man I Love” de Ira Sachs, „El Ser Querido” (The Beloved) de Rodrigo Sorogoyen, „Minotaur” de Andrei Zviaghințev.

Palme d’Or – „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu

Grand Prix – „Minotaur”, regizat rusul Andrei Zviaghințev

Premiul Juriului – „The Dreamed Adventure”, regizat de Valeska Grisebach

Premiul de interpretare feminină – Virginie Efira şi Tao Okamoto pentru „All of a Sudden”

Premiul pentru regie – Spaniolii Javier Calvo şi Javier Ambrossi pentru „La bola negra” şi polonezul Pawel Pawlikowski pentru „Fatherland”.

Premiul de interpretare masculină – Emmanuel Macchia şi Valentin Campagne pentru „Coward” de Lukas Dhont

Premiul pentru scenariu – Emmanuel Marre pentru „Notre salut”

Caméra d’or – „Beni’imana”, regizat de Marie-Clémentine Dusabejambo

Palme d’Or pentru scurtmetraj – „Aux adversaires”, de Federico Luis

Queer Palm – „Teenage Sex and Death at Camp Miasma” de Jane Schoenbrun

Palme Dog – Yuri din „La Chienne”, de Dominga Sotomayor

Marele premiu La Semaine de la Critique – „La Gradiva”, de Marine Atlan

Premiul Un Certain Regard – „Everytime” de Sandra Wollner