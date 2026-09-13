Record mondial: Peste 20.000 de oameni s-au așezat la cea mai lungă masă din lume, la București, „pentru o cauză comună”

Zeci de mii de oameni s-au reunit, sâmbătă, la o masă lungă de câțiva kilometri în Piața Constituției din București, în cadrul evenimentului „Masa care unește”. Acțiunea a avut două scopuri: de a stabili un record mondial și de a strânge fonduri pentru primul spital de psihiatrie pediatrică din România, relatează Associated Press.

Mesele, decorate cu flori, au format un șir lung de aproximativ cinci kilometri, întinse de-a lungul Bulevardului Unirii până în Piața Constituției, în fața Palatului Parlamentului.

Evenimentul a reunit aproximativ 20.000 de persoane. Participarea a fost gratuită, dar s-a făcut pe baza unei înscrieri prealabile. Accesul în zona amenajată a început de la ora 16:00.

Asociația „Bloom The World” – organizatorul „Mesei care unește”, cu sediul în România – a primit un certificat din partea Guinness World Records pentru „cea mai lungă masă realizată din materiale reciclate”.

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Joanne Brent, reprezentantă a Guinness World Records, a fost prezentă la evenimentul de la București și a certificat recordul.

„Toți cei prezenți astăzi aici – mi s-a spus că sunt 20.000 de persoane – s-au adunat în jurul unei singure mese și în jurul unei cauze comune”, a spus ea, de pe scenă.

„Am ocazia să văd asta des: oameni care se reunesc și realizează performanțe care bat recorduri și au un impact concret asupra lumii”, a spus Joanne Brent.

Primul spital de psihiatrie pediatrică din România se construiește la Spitalul „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București, prin proiectul coordonat de Fundația Metropolis. Lucrările au început în octombrie 2025. Proiectul este estimat la peste 16,5 milioane de euro.

Primarul Capitalei: „A fost o mare sufragerie aici”

Evenimentul care a stabilit un record pentru București a fost lăudat de Primăria Capitalei, pe pagina de Facebook.

„A fost o atmosferă incredibilă azi, în centrul Capitalei, unde 20.000 de oameni s-au așezat la cea mai lungă masă din lume, de 5 km. Și, da, am bătut recordul mondial! Un reprezentant Guinness World Records, prezent la fața locului, a certificat recordul”, a scris Primăria Capitalei sâmbătă seară, pe pagina de Facebook.

„Dar nu doar despre asta a fost vorba. Ci despre comunitate, despre solidaritate, despre prietenii care se leagă între oameni care aleg să stea împreună la aceeași masă pentru o cauza nobilă: să contribuie la construcția primului spital de psihiatrie pediatrică din România”, a adăugat Primăria Capitalei.

Primarul general Ciprian Ciucu i-a felicitat pe organizatori „pentru că au reușit să-i scoată pe bucureșteni din casă, să-i așeze împreună la aceeași masă”.

„A fost o mare sufragerie astăzi, în Piața Constituției. Așa cum îmi place mie să spun, că vreau să avem un oraș ca o sufragerie, ei bine, a fost, literalmente, un oraș sufragerie!”, a declarat edilul, citat în comunitatul Primăriei Capitalei.