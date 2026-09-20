RECORD Piața ascunsă în România a exporturilor paralele de mașini. „Comercianții cumpără aici, radiază și vând acolo!”

Mai multe mărci din România își alimentează vânzările cu exporturi mascate realizate de dealerii acestor mărci, printr-o procedură care presupune cumpărarea de la distribuitor, înmatricularea în România și revânzarea pe piețe europene ca vehicule noi. Profit.ro a sesizat în mai multe articole din anii trecuți această situație, care revine însă acum la cote record.

Exporturile de autoturisme noi deja înmatriculate în România – care aparent fac parte din statisticile de vânzări locale, dar de fapt alimentează piețele altor țări – au crescut cu 58% în acest an, în primele opt luni ale anului.

Mai multe mărci locale și de import sunt implicate în aceste tranzacții care nu sunt ilegale, dar reprezintă, practic, o piață paralelă ce ocolește sistemul oficial de distribuție și vânzări desfășurat de producătorii auto, conform datelor Profit.ro.

Ca și în anii trecuți, mașinile Dacia reprezintă cel mai mare volum din aceste reexporturi, cu peste 4.000 de vehicule exportate dintr-un total care se apropie de 9.000 de vehicule de la începutul acestui an.

Asta înseamnă că aproape jumătate din fluxul de vânzări pe canale neoficiale este acoperit de mașini Dacia. Duster a contabilizat aproape 2.000 de exemplare exportate, iar modelul Sandero a avut un volum de 1.139 de vehicule care au ieșit din țară prin acest sistem, în acest an, fiind cu 46% mai multe decât în 2024. Și Bigster a mers la export, în 1.000 de exemplare.

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