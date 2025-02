Recorder: Anca Alexandrescu, excursii plătite de Nordis. Călătorii achitate și pentru un funcționar ANAF, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis

Firmele din grupul Nordis au organizat și plătit sejururi în străinătate pentru realizatoarea TV Anca Alexandrescu, un inspector ANAF care a făcut controale la dezvoltatorul imobiliar și politicienii PSD Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, arată o investigație Recorder.

Anca Alexandrescu a călătorit, în 2023, alături de cei doi copii în Italia și Austria, sejururile fiind plătite de o companie deținută de Vladimir Ciorbă, acționar principal al Nordis și de fosta șefă a Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, Laura Vicol, potrivit unui raport ANAF despre activitatea dezvoltatorului imobliar, document obținut și analizat de Recorder.

Este vorba despre societatea Hathor Trading Estate SRL, care la bază este o agenție imobiliară, ce se alimenta cu sume impresionante direct din fondurile încasate de Nordis pe promisiunile de vânzare ale apartamentelor care existau doar pe hârtie, notează jurnaliștii de investigație.

Cele două sejururi în străinătate de care a beneficiat Anca Alexandrescu prin Nordis Travel au costat aproximativ 5.500 de euro.

Aproximativ un milion de euro din conturile Hathor Trading Estate s-a dus pe deplasările și vacanțele patronilor Nordis și ale apropiaților acestora.

Anca Alexandrescu a negat că Nordis i-a plătit sejururile și a declarat că și-a achitat singură cele două excursii.

„Eu mi-am plătit sejururile către Nordis Travel. Nu e treaba mea ce s-a întâmplat mai departe, eu nu am de unde să știu ce se întâmplă în contabilitatea unor firme. Singurul contact pe care l-am avut a fost cu Nordis Travel și am mai avut contact cu această firmă și ulterior, după ce și-a schimbat numele, pentru că am folosit-o pentru mai multe vacanțe. Anul trecut, angajasem o vacanță și mi-au fost returnați banii pentru că hotelul la care angajasem acea vacanță a dat faliment”, a spus Anca Alexandrescu pentru Recorder.

Anca Alexandrescu a precizat că se știe cu Laura Vicol din copilărie.

Funcționar ANAF, Sorin Grideanu și Alfred Simonis, excursii plătite de Nordis

Pe lângă călătoriile cu avioane private despre care au scris Recorder și G4Media ale premierului Marcel Ciolacu, doi lideri PSD, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, au beneficiat și de alte pachete turistice complete plătite de firmele Nordis, potrivit jurnaliștilor de investigație.

De asemenea, Sorin Voicu, unul dintre cei patru inspectori ANAF anchetați penal în dosarul Nordis, este acuzat că a închis ochii în urma unui control realizat la dezvoltatorul imobiliar, în perioada noiembrie – decembrie 2021, unde descoperise o serie de plăți către societăți comerciale care aveau profilul unor firme fantomă.

Conform surselor citate Recorder, anchetatorii au descoperit faptul că, la scurt timp după finalizarea controlului, Voicu a plecat cu familia în vacanță la Dubai prin intermediul firmei Nordis Travel SRL.

Citiți pe larg investigația Recorder.