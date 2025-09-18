Recunoaşterea unui stat palestinian este „cea mai bună modalitate de a izola Hamas”, susține Macron

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a apărat joi decizia de a recunoaşte un stat palestinian, afirmând – într-un interviu acordat unei televiziuni din Israel – că aceasta este „cea mai bună modalitate de a izola gruparea Hamas”, în cadrul planului pe care Franţa îl promovează la ONU, relatează AFP.

Intervievat la postul Canal 12, preşedintele francez a recunoscut de asemenea că a dorit să viziteze Israelul înainte de reuniunea de săptămâna viitoare de la New York, pentru a-şi explica poziţia, înainte ca autorităţile israeliene să-i refuze însă vizita.

El a adăugat că doreşte să continue „să lucreze” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Franţa, Marea Britanie, Canada şi Japonia sunt unele dintre ţările care au anunţat că intenţionează să recunoască statul Palestina la Adunarea Generală a ONU de la New York sau înainte de reuniune.