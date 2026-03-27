Reducerea prețului la carburanți se va face prin „accizare dinamică”, anunță ministrul de Finanțe. Măsurile vor fi „țintite și temporare”

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că următoarea etapă a intervenției Guvernului asupra prețului la carburanți se va face prin modificarea accizelor, ministrul menționând „un mecanism de accizare dinamică”.

„La nivel național, lucrăm intens la a doua etapă de măsuri. La Ministerul Finanțelor suntem într-un stadiu avansat în elaborarea Ordonanței de Urgență care va introduce un mecanism transparent de ajustare a accizelor pentru carburanți. Acest mecanism de accizare dinamică, care se va simți direct în temperarea creşterii prețurilor la pompă, este gândit pentru a răspunde direct șocurilor externe și pentru a permite ajustări graduale, în funcție de creșterea simultană a prețurilor si a cotațiilor internationale”, a transmis Alexandru Nazare.

Un model aplicat deja în Italia

Ministrul de Finanțe a mai spus că România trebuie să mențină în continuare „traiectoria de consolidare fiscală”, cu reducerea deficitului bugetar, motiv pentru care statul trebuie să vină cu „măsuri țintite și temporare”.

El nu a dat detalii legate de mecanismul invocat, însă este posibil ca „accizarea dinamică” să conste în modificarea nivelului accizelor în funcție de evoluția prețurilor, modificare care să fie făcută la intervale de timp mici, în funcție de cum evoluează cotațiile internaționale.

Un astfel de mecanism a fost introdus în Italia, pe 19 martie, când guvernul Meloni a decis să reducă acciza la carburanți, cu 0,25 de euro pe litru, pe un interval de timp destul de scurt, pentru numai 20 de zile. Măsura a fost inclusă într-un pachet mai amplu de limitare a șocului creșterii prețurilor la carburanți.

„Criza este mai complexă decât în 2022”

Nazare a făcut aceste afirmații în contextul în care a participat la reuniunea Eurogrupului, a miniștrilor de Finanței din zona euro, care a avut pe agendă răspunsul UE la criza energetică.

„Contextul actual este diferit față de 2022, atunci când prețurile la energie au atins niveluri record, în special ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia. Criza este mai complexă, iar spațiul fiscal este limitat, motiv pentru care este nevoie de instrumente diferite, mai bine calibrate și mai bine coordonate între statele membre”, a mai scris ministrul.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, joi, într-un interviu pentru G4Media, că ordonanța de urgență pe care a adoptat-o Guvernul în privința prețurilor la carburanți este doar „un prim pachet”, iar săptămâna viitoare urmează „foarte probabil” o scădere a accizei.

El a spus că Guvernul trebuie să evalueze, pe de o parte, capacitatea pe care o poate suporta statul român în reducerea accizei, inclusiv din perspectiva duratei de aplicabilitate.

„De asemenea, un al doilea principiu este legat de un cost echitabil pentru toată lumea, sens în care tot ce a încasat practic bugetul de stat suplimentar pe componenta de taxă pe valoare adăugată în această lună, ca urmare a acestei creșteri, va fi întors către cetățenii României prin reducerea de accize care se va face”, a adăugat premierul.