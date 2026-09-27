Referendum important, astăzi, în Elveția, privind neutralitatea țării / „Avem un rol fundamental de jucat pe această planetă”

Elvețienii votează duminică asupra unei inițiative cetățenești care vizează consolidarea neutralității țării, un text susținut de dreapta naționalistă și respins în mare măsură în sondaje, transmite France Presse.

Această inițiativă, calificată drept „pro-rusă” de către unii dintre oponenții săi, urmărește să consacre în Constituție o neutralitate consolidată, excluzând orice alianță cu o organizație militară și orice adoptare de sancțiuni economice împotriva unei țări terțe, cu excepția celor decise de ONU.

Elvețienii votează în mare majoritate prin corespondență, ceea ce explică faptul că secțiile de votare sunt deschise doar duminică dimineața. Primele rezultate sunt așteptate în cursul după-amiezii.

Înrădăcinată în istoria elvețiană de câteva secole, neutralitatea Elveției este consacrată în Constituția federală încă din 1848, această țară alpină abținându-se astfel să ia parte la războaiele dintre state terțe.

Însă adoptarea de către Elveția a sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Moscovei după invazia rusă în Ucraina, precum și primul său mandat de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU, în 2023 și 2024, au plasat problema neutralității elvețiene în centrul dezbaterilor.

Astfel că acum există două concepții în ce privește neutralitatea elvețiană.

O neutralitate cu „marjă de manevră”

Susținătorii unei neutralități flexibile apără posibilitatea ca țara să-și adapteze politica la circumstanțe. Această logică a determinat, în special, Elveția să colaboreze cu NATO, fără a fi membră a acesteia.

„Neutralitatea a fost întotdeauna utilizată cu o anumită marjă de manevră”, a declarat recent la radioul public elvețian ministrul elvețian al Afacerilor Externe, Ignazio Cassis.

„Neutralitatea nu înseamnă că Elveția închide ochii atunci când are loc o încălcare a normelor internaționale”, a mai spus el în timpul campaniei.

Rusia a salutat inițiativa susținută de „suveraniști”

În schimb, organizația suveranistă Pro Suisse, inițiatoarea inițiativei, susține, cu sprijinul Uniunii Democratice de Centru (UDC) – partid naționalist de dreapta și prima forță politică a țării –, o concepție mai riguroasă a neutralității.

„Elveția are un rol fundamental de jucat pe această planetă. Vrem să fim acel punct alb, adică neutralitatea. Noi vrem să aducem pacea, diplomația și dialogul. Iar pentru a le aduce, trebuie să fim credibili printr-o neutralitate perpetuă și înarmată”, a susținut Céline Amaudruz, vicepreședintă a UDC și deputată, la televiziunea publică elvețiană.

Moscova, care acuză Berna că și-a abandonat neutralitatea aliniindu-se la sancțiunile impuse de Bruxelles, a salutat inițiativa.

Dintre principalele partide, doar UDC a susținut inițiativa.

Ce spun sondajele și ce se mai votează duminică

Primele sondaje de opinie anunțau un scor strâns. Însă ultimele două, publicate săptămâna trecută, arată că o largă majoritate a alegătorilor – cu mult peste 60% – respinge inițiativa, aliniindu-se astfel la poziția guvernului.

Sondajele prevăd, de asemenea, respingerea duminică a unei alte inițiative, care vrea să consolideze producția alimentară elvețiană cu scopul de a reduce dependența de importuri.

Provenind dintr-o mișcare civică apolitică, propunerea vizează creșterea autosuficienței alimentare la 70% în zece ani, față de 42% în 2024, un obiectiv considerat foarte dificil, ba chiar imposibil, de către guvern.

Principalele partide o consideră, de asemenea, nerealistă și fac apel la respingerea ei, cu excepția Verzilor, care nu au dat nicio recomandare de vot.