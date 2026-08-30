Referendumul din Islanda privind UE: Respingerea nu e „un eşec”, spune premierul / UE transmite că „respectă pe deplin alegerea democratică” a poporului islandez

Prim-ministrul islandez Kristrun Frostadottir consideră că respingerea de către concetăţenii săi a reluării negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană nu este „un eşec”, ci „o victorie pentru democraţie”, relatează AFP și News.ro.

„Vreau să fiu absolut clară: acest guvern nu va relua negocierile de aderare în cursul acestei legislaturi”, care se întinde până în 2028, a asigurat lidera social-democrată, ea însăşi favorabilă votului „da”.

Prim-ministra a organizat o conferinţă de presă a doua zi după referendumul iniţiat de guvernul său, la care s-a înregistrat o prezenţă puternică la urne.

Islandezii au respins propunerea de reluare a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, dând o lovitură guvernului şi alăturându-se celor care vedeau în aceasta un risc pentru suveranitatea apelor de pescuit ale ţării.

După numărarea tuturor buletinelor de vot, 52,8% dintre alegători s-au pronunţat împotriva propunerii guvernului de a începe negocierile cu Bruxelles, în timp ce opţiunea „da” a obţinut 47,2% din voturi, au relatat postul public de televiziune RUV şi alte mass-media islandeze.

Guvernul îşi prezentase proiectul de aderare ca pe un moment decisiv, „acum sau niciodată”, iar prim-ministrul Kristrun Frostadottir declarase alegătorilor în luna august că un „nu” ar pune capăt tuturor preconcepţiilor legate de UE.

UE „respectă pe deplin alegerea democratică” a islandezilor, după victoria euroscepticilor la referendum

Tot duminică, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a transmis prim-ministrului islandez Kristrun Frostadottir că UE „respectă pe deplin alegerea democratică” a votanților islandezi de a nu relua negocierile de aderare la Uniunea Europeană, a precizat un purtător de cuvânt, potrivit AFP.

„Islanda rămâne unul dintre cei mai apropiaţi şi mai de încredere parteneri ai UE”, a afirmat purtătorul de cuvânt al preşedintelui Consiliului European, adăugând că „cei doi lideri şi-au exprimat dorinţa de a continua să consolideze relaţiile dintre UE şi Islanda”.

Potrivit publicației Politico, viitorul demersului Islandei de a adera la Uniunea Europeană va fi dezbătut în parlamentul ţării.

Conform rezultatelor finale ale acestui referendum, anunțate duminică dimineaţă, islandezii au respins propunerea guvernului de a relua negocierile cu Uniunea Europeană, cu 52,8% la 47,2%. Rata de participare la vot a fost de 82,5%.

„Vom discuta cu comisia parlamentară pentru afaceri externe despre cea mai bună modalitate de a închide acest capitol. Nu intenţionăm să luăm nicio decizie fermă în acest sens”, a declarat duminică, în cadrul unei conferinţe de presă, prim-ministrul social-democrat Kristrún Frostadóttir, când a fost întrebată ce înseamnă aceste rezultate pentru viitorul demersului Islandei.

Frostadóttir a reiterat, totuşi, că rezultatul referendumului va fi respectat, că nu se vor mai desfăşura negocieri de aderare cu UE sub actualul guvern şi că aderarea la UE va fi probabil o temă în cadrul următoarelor alegeri generale.