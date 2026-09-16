Reff & Asociații | Deloitte Legal a obținut în fața Curții de Apel București anularea  celei mai mari amenzi aplicate până în prezent în UE pentru o pretinsă manipulare a pieței de energie, în valoare de aproximativ 73 de milioane de euro

Echipa de litigii a Reff & Asociații | Deloitte Legal a asistat și reprezentat Tinmar Energy S.A. în procesul prin care compania a contestat o decizie a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), prin care acesteia i-a fost aplicată, în anul 2024, o amendă de aproximativ 364 de milioane de lei (circa 73 de milioane de euro la acea dată) pentru o pretinsă încălcare a Regulamentului UE privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT). Sancțiunea a avut la bază acuzația de manipulare a pieței de energie prin intermediul unor pretinse tranzacții de tip A-B-A (reîntâlnirea acelorași participanți la piață, pe poziții inversate).



Amenda reprezintă, și la acest moment, cea mai mare sancțiune individuală aplicată vreodată în Uniunea Europeană (UE) pentru o pretinsă încălcare a regulamentului REMIT.



În urma procesului inițiat în anul 2024, Curtea de Apel București a pronunțat, în luna septembrie 2026, o hotărâre prin care a dispus anularea în integralitate atât a deciziei ANRE, prin care a fost aplicată amenda, cât și a raportului de investigație care a stat la baza acesteia. Hotărârea poate fi atacată cu recurs, pentru motive limitativ prevăzute de lege.



Tinmar Energy S.A. a fost reprezentată în acest proces de un consorțiu format din trei firme de avocatură, în cadrul căruia echipa Reff & Asociații | Deloitte Legal a avut rolul de coordonator.



Echipa de litigii a Reff & Asociații | Deloitte Legal implicată în acest proiect a fost condusă de Mihnea Galgoțiu-Săraru, Partener, și Alina Stan, Senior Managing Associate, și i-a mai inclus pe Lucian Savin, Managing Associate, Alin Alecsii, Senior Associate, Sorin Sîrbu, Senior Associate, și Iris Manea, Associate.



„Tinmar Energy S.A. este recunoscătoare justiției din România pentru această soluție, care confirmă poziția susținută de companie încă de la începutul procedurilor și faptul că sancțiunea aplicată în 2024 a fost lipsită de fundament factual și legal. Vom continua, atât în acest caz, cât și în general, să utilizăm toate mijloacele legale pentru apărarea reputației și intereselor companiei. Totodată, mulțumim echipei Reff & Asociații | Deloitte Legal pentru asistența acordată și pentru coordonarea consorțiului”, a declarat Augustin Oancea, Fondator Tinmar Energy S.A.



„Suntem onorați că am putut contribui la obținerea unei soluții care protejează interesele clientului nostru într-un dosar de o complexitate și o anvergură excepționale. Dincolo de miza concretă a cauzei, această hotărâre reprezintă un reper important în ceea ce privește standardele de probă și garanțiile procedurale care trebuie respectate atunci când sunt aplicate sancțiuni de o asemenea amploare, precum și rolul esențial al controlului judecătoresc în astfel de situații”, a declarat Mihnea Galgoțiu-Săraru, Partener, Reff & Asociații | Deloitte Legal.



Practicile de litigii ale Reff & Asociații | Deloitte Legal reunesc peste 30 de avocați, dintre care 22 sunt dedicați proiectelor de litigii comerciale și administrative și arbitrajelor.

Reff & Asociații | Deloitte Legal aniversează 20 de ani de activitate pe piața din România, perioadă în care a crescut constant și și-a consolidat poziția pe piața avocaturii de business, ajungând să acopere 14 arii de practică. Cu o echipă care reunește 85 de avocați specializați în principalele discipline ale dreptului afacerilor, firma este una dintre cele mai importante societăți de avocați din România și oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, litigii, drept societar, fuziuni și achiziții, sectorul public și drept imobiliar, precum și optimizarea proceselor juridice și implementarea noilor tehnologii. Firma reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 3.100 de avocați în 75 de țări.

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Articol susținut de Deloitte România