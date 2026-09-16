Reff & Asociații | Deloitte Legal își consolidează echipa de management prin promovarea unui avocat în poziția de partener și a altor doi în rolul de counsel; numărul total de promovări în acest an se ridică la 14

Reff & Asociații | Deloitte Legal anunță 14 promovări începând din data de 1 septembrie 2026, dintre care Ana Galgoțiu-Săraru în poziția de Partener, Ștefan Cărămidă și Andrea Grigoraș în rolul de Counsels, în timp ce Ștefan Mihărtescu și Ana Maria Vlăsceanu au devenit Senior Managing Associates, Elena Iacuba, Lucian Savin și Andrei Ududoiu au fost promovați pe poziția de Managing Associate, iar Andra Câmpeanu, Diana Dulamă, Valeriu Iliescu, Alis Morar, Teodora Nițu și Mălin-Cristian Unguru au urcat pe poziția de Senior Associate.

„Sunt deosebit de încântat că putem marca aniversarea a 20 de ani de activitate și printr-o consolidare semnificativă a echipei de management, care a ajuns să reunească nouă parteneri și tot atâția counsels, din cei peste 85 de avocați din cadrul firmei. Îmi place să cred că am construit în aceste două decenii un proiect distinctiv inclusiv din perspectiva modelului de carieră, cu mai multe niveluri de responsabilitate care reflectă evoluția competențelor de la cele eminamente tehnice la cele care țin de gestionarea proiectelor, de consolidarea echipelor și de creșterea portofoliului de clienți și a reputației. Pentru pozițiile superioare, recunoașterea oferită reflectă atât excelență în serviciul clienților cât și un impact atribuibil în dezvoltarea practicii, cu așteptări de regulă mai exigente decât în general în profesie, ceea ce face aceste recunoașteri cu atât mai pline de semnificație. Le mulțumesc tuturor pentru dedicare și pentru contribuția pe care o au la succesul echipei și la consolidarea reputației noastre pe piața avocaturii din România”, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

Ana Galgoțiu Săraru – Partener în cadrul practicii de Soluționare a Litigiilor, are o experiență de peste 14 ani în această arie de practică și este recunoscută pentru asistarea clienților în litigii și arbitraje complexe și cu impact strategic, în special în sectoarele imobiliar, construcții, comercial, de drept societar și drept administrativ. De la alăturarea sa echipei Reff & Asociații, în 2019, Ana a avut un rol esențial în dezvoltarea și consolidarea practicii de litigii comerciale și administrative, contribuind semnificativ la poziționarea firmei printre liderii pieței din România în această arie de practică.

Ștefan Cărămidă – Counsel, practica de Drept Societar, Comercial și Fuziuni & Achiziții, are o experiență de peste două decenii în asistarea clienților în proiecte complexe din această arie de practică. Activitatea sa se concentrează pe tranzacții de fuziuni și achiziții, guvernanță corporativă și negocierea unor contracte comerciale de valoare ridicată și este apreciat de clienți pentru viziunea sa strategică și pentru soluțiile practice pe care le oferă. Este recunoscut ca Leading Associate de către Legal 500.

Andrea Grigoraș – Counsel, practica de Dreptul Concurenței, are o experiență în domeniu de 18 ani și coordonează mandate complexe, asistând clienții în unele dintre cele mai sensibile și sofisticate proiecte de pe piață. Este apreciată în mod deosebit pentru capacitatea de a oferi soluții pragmatice, orientate către nevoile de business ale clienților, în probleme juridice complexe. Andrea este inclusă constant în clasamentele Legal 500, în cea mai recentă ediție fiind recunoscută ca Leading Associate.

Ștefan Mihărtescu – Senior Managing Associate, practica de Litigii Fiscale, are o experiență de peste 12 ani în asistență oferită unor societăți naționale și internaționale în proiecte cu impact fiscal și implicații semnificative de reglementare. Expertiza solidă în litigii îi permite să ofere soluții pragmatice și strategice, adaptate obiectivelor de business ale clienților.

Ana-Maria Vlăsceanu – Senior Managing Associate, practica de Dreptul Muncii, are o experiență de 15 ani în asistarea angajatorilor în aspecte complexe de dreptul muncii și securitate socială și este apreciată pentru capacitatea de a ghida organizațiile prin transformări semnificative ale mediului de muncă, inclusiv restructurări, mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, transparență salarială, negociere colectivă și transferuri de întreprindere.

Elena Iacuba – Managing Associate, practica de Soluționare a Litigiilor, deține o expertiză solidă în litigii de drept administrativ, imobiliar, construcții și achiziții publice și este implicată în dispute complexe, cu impact strategic pentru clienți.

Lucian Savin – Managing Associate, practica de Soluționare a Litigiilor, are o experiență de peste opt ani în asistarea clienților în litigii cu impact strategic, în special în imobiliare, comercial, achiziții publice și dreptul muncii.

Andrei Ududoiu – Managing Associate, practica de Drept Financiar-Bancar, are o experiență de peste șapte ani în asistență oferită unor bănci, firme de investiții, administratori de fonduri etc., în proiecte de autorizare, conformare și reglementare.

Reff & Asociații | Deloitte Legal aniversează 20 de ani de activitate pe piața din România, perioadă în care a crescut constant și și-a consolidat poziția pe piața avocaturii de business, ajungând să acopere 14 arii de practică. Cu o echipă care reunește 85 de avocați specializați în principalele discipline ale dreptului afacerilor, firma este una dintre cele mai importante societăți de avocați din România și oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, litigii, drept societar, fuziuni și achiziții, sectorul public și drept imobiliar, precum și optimizarea proceselor juridice și implementarea noilor tehnologii. Firma reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 3.100 de avocați în 75 de țări.

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Articol susținut de Deloitte România