Reff & Asociații | Deloitte Legal lansează o nouă ediție a proiectului educațional „Law Is Awesome!”, dedicat studenților care vor să devină avocați de business

Proiectul educațional „Law Is Awesome!” Foto: Deloitte România

Reff & Asociații | Deloitte Legal lansează o nouă ediție a proiectului educațional „Law Is Awesome!”, conceput de către firma de avocați special pentru studenții facultăților de drept din anul III de studiu, care vor să devină avocați de business și își doresc să descopere ce presupune practicarea acestei profesii. Programul va fi lansat oficial în cadrul unui eveniment care va avea loc în data de 5 decembrie 2024, de la ora 12:30, la sediul Facultății de Drept din cadrul Universității din București (B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46), în sala Stoicescu. Participarea la conferința de lansare a programului se face prin completarea formularului de înscriere până la data de 3 decembrie 2024, ora 23:59, și nu condiționează înscrierea în program.

Studenții se pot înscrie în program până pe 13 ianuarie 2025, iar cei selectați vor participa la o serie de 12 workshopuri susținute de avocații Reff & Asociații | Deloitte Legal, împreună cu profesioniști din Deloitte România și invitații acestora, în perioada februarie-aprilie 2025,la sediul societății de avocați din București. Programa atelierelor este adaptată celei pe care o urmează studenții de anul III și actualizată în linie cu cele mai recente evoluții din domeniul avocaturii și din mediul de business, în general. De asemenea, participanții vor beneficia de sesiuni de consiliere cu specialiști în resurse umane, job shadowing, precum și interacțiune directă cu clienți ai firmei. La finalul perioadei de workshopuri, studenții vor primi recomandări personalizate de la traineri și unii dintre aceștia vor avea oportunitatea de a urma un stagiu de practică în vara anului 2025 în cadrul Reff & Asociații | Deloitte Legal.

„Intrăm în al optulea an de «Law Is Awesome!», un proiect educațional gândit din perspectiva tânărului student la drept care își dorește să aprofundeze domeniul pe care îl studiază, dar și să-și completeze cunoștințele teoretice cu aspecte practice, competențele tehnice cu soft skills, pentru a-și alege în cunoștință de cauză drumul profesional. Suntem mândri că ne-am atins acest obiectiv prin intermediul celor 200 de studenți care au participat de-a lungul timpului la program”, a declarat Andreea Șerban, Senior Managing Associate, Reff & Asociaţii | Deloitte Legal, inițiatoarea și coordonatoarea proiectului „Law Is Awesome!”.

Reff & Asociații | Deloitte Legal, una dintre cele mai importante societăți de avocați din România, oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, consultanță juridică de management, litigii, drept societar, fuziuni și achiziții, sectorul public, drept imobiliar, precum și optimizare de procese juridice și adopția noilor tehnologii. Reff & Asociații reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 2.500 de avocați în 80 de țări.

Pentru mai multe informații despre Reff & Asociații | Deloitte Legal, accesați www.reff-associates.ro. Pentru mai multe informații despre rețeaua globală Deloitte Legal, accesați www.deloittelegal.com.

