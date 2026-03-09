Israelul, suspectat că a folosit muniții cu fosfor alb în noile atacuri asupra Libanului

Armata israeliană a folosit în mod ilegal muniții cu fosfor alb lansate de artilerie deasupra unor locuințe din sudul Libanului, în orașul Yohmor, a acuzat luni Human Rights Watch (HRW) într-un comunicat preluat de agențiile internaționale de presă.

HRW afirmă că a verificat și geolocalizat șapte imagini care arată muniții cu fosfor alb detonate în aer deasupra unei zone rezidențiale a orașului, precum și lucrători ai apărării civile intervenind pentru a stinge incendii în cel puțin două locuințe și un autoturism din acea zonă, în data de 3 martie.

„Folosirea ilegală de către armata israeliană a fosforului alb deasupra zonelor rezidențiale este extrem de alarmantă și va avea consecințe grave pentru civili”, a declarat Ramzi Kaiss, cercetător pentru Liban la HRW. „Efectele incendiare ale fosforului alb pot provoca moartea sau răni cumplite care duc la suferință pe tot parcursul vieții”, a subliniat el.

Fosforul alb este o substanță chimică dispersată în obuze de artilerie, bombe și rachete, care se aprinde atunci când este expusă la oxigen. El poate incendia locuințe, terenuri agricole și alte obiecte civile. Conform dreptului internațional umanitar, utilizarea fosforului alb detonat în aer este ilegală în zonele populate și nu îndeplinește cerința legală de a lua toate măsurile de precauție fezabile pentru a evita vătămarea civililor.

Un proiectil cu ceea ce pare a fi fosfor alb explodează deasupra satului libanez Kfar Kila în noiembrie 2023, în timpul loviturilor lansate de Israel ca răspuns la atacurile Hamas și Hezbollah asupra teritoriului său, FOTO: Hussein Malla / AP / Profimedia Images

Israelul a cerut evacuarea a zeci de localități din Liban în data de 3 martie

HRW afirmă că a verificat și geolocalizat o imagine publicată pe rețelele sociale în dimineața zilei de 3 martie, care arată cel puțin două muniții cu fosfor alb lansate de artilerie și detonate în aer deasupra unui cartier rezidențial din orașul Yohmor, în sudul Libanului.

Mai devreme în cursul aceleiași zile, la ora 5:27 dimineața, Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene pentru publicul arab, a emis un ordin prin care afirma că locuitorii din Yohmor și din alte 50 de sate și orașe „trebuie să evacueze imediat [locuințele] și să se îndepărteze de sate la o distanță de cel puțin 1.000 de metri în afara localității, către teren deschis”. Adraee a repetat declarația la ora 12:12 în aceeași zi. Human Rights Watch nu a verificat dacă în zonă se aflau persoane sau dacă au existat răniți ca urmare a utilizării fosforului alb.

Human Rights Watch a documentat anterior utilizarea de către armata israeliană a fosforului alb între octombrie 2023 și mai 2024 în satele de frontieră din sudul Libanului, „ceea ce a expus civilii unui risc grav și a contribuit la strămutarea populației civile”, potrivit organizației pentru drepturile omului.

Fosforul alb poate fi utilizat în mai multe scopuri, inclusiv pentru a crea perdele de fum, pentru marcare, semnalizare sau pentru a ataca direct personal militar și echipamente.