Refuzuri în serie din UE pentru avioanele americane și israeliene implicate în războiul din Iran. Trump atacă dur Franța: „SUA nu vor uita”

Personalul militar încarcă armament pe un B1 Lancer la baza RAF Fairford, după ce Regatul Unit a acordat permisiunea pentru avioanele SUA. Credit line: Brook Mitchell/Story Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia

După ce Spania a închis spațiul aerian pentru avioanele americane implicate în războiul împotriva Iranului, Franța a interzis și ea Israelului să-i utilizeze spațiul aerian pentru transportul de arme americane destinate conflictului, scrie Reuters.

Președintele SUA Donald Trump a criticat Franța, marți, acuzând-o că nu a permis Israelului să-i utilizeze spațiul aerian pentru transportul de arme americane destinate războiului împotriva Iranului.

„Franța nu a permis avioanelor cu destinația Israel, încărcate cu echipament militar, să survoleze teritoriul francez. Franța s-a dovedit a fi de foarte puțin ajutor în ceea ce-l privește pe Măcelarul Iranului, care a fost eliminat cu succes!”, a scris Trump pe Truth Social, platforma sa de social media.

„SUA nu vor uita”, a asigurat liderul american, care a folosit majusculele pentru a-și sublinia amenințarea.

Informația privind refuzul Parisului de a-i permite Israelului să-i utilizeze spațiul aerian pentru transportul armelor americane a fost dezvăluită în paralel de surse citate de agenția de știri Reuters.

Sursele au precizat că acest refuz, care a fost formulat în weekend, a fost primul de acest fel din partea Franței de la începutul conflictului din Iran.

Dar nu a fost primul refuz al statelor europene în general.

Spania a închis spațiul aerian pentru aeronavele americane implicate în război

Cotidianul spaniol El Pais a scris luni că Madridul și-a închis spațiul aerian pentru avioanele americane implicate în atacurile asupra Iranului, o măsură care merge mai departe de refuzul exprimat anterior de a permite utilizarea bazelor militare comune.

„Această decizie face parte din hotărârea deja luată de guvernul spaniol de a nu participa și de a nu contribui la un război care a fost inițiat unilateral și împotriva dreptului internațional”, a declarat ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, în timpul unui interviu acordat postului de radio Cadena Ser.

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a fost unul dintre cei mai vocali oponenți ai atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, descriindu-le ca fiind imprudente și ilegale.

De la începutul războiului, Spania nu a permis avioanelor de vânătoare sau altor aeronave militare americane să utilizeze bazele aeriene de la Rota (Cádiz) și Morón de la Frontera (Sevilla).

Italia nu a permis aterizarea unor aeronave americane

Marți, o sursă din cadrul Ministerului Apărării italian a confirmat un articol publicat în „Corriere della Sera”, care a spus că Roma nu a permis aterizarea unor avioane militare americane la o bază din Sicilia, înainte de zborul către Orientul Mijlociu.

Conform tratatelor semnate la sfârșitul anilor 1950, Marina SUA poate folosi baza în scopuri logistice și de instruire, dar nu ca nod de tranzit pentru aeronave utilizate la transportul de arme de război, cu excepția situațiilor de urgență, pentru care este necesară aprobarea parlamentului.

Sursa a declarat că SUA a solicitat permisiunea de a ateriza pentru aeronave care nu se încadrează în prevederile tratatului, dar cererea a fost respinsă deoarece nu a fost timp pentru a obține autorizația parlamentului.

„În legătură cu informațiile apărute în presă privind utilizarea bazelor militare, guvernul reiterează faptul că Italia acționează în deplină conformitate cu acordurile internaționale în vigoare și cu orientările politice prezentate de guvern în fața parlamentului”, se arată într-o declarație a guvernului.

De asemenea, se precizează că toate cererile de utilizare a acestor facilități „sunt analizate cu atenție, de la caz la caz” și că „nu există probleme grave sau tensiuni cu partenerii internaționali”.

De câteva zile, politicienii din Sicilia, membri ai partidelor de opoziție de stânga din Italia, au cerut guvernului Giorgiei Meloni să clarifice situația de la baza Sigonella, după ce activitatea la bază a crescut de la începutul războiului din Iran, și i-au cerut să împiedice SUA să utilizeze bazele din Italia pentru a se implica în conflict.

Decizia României

Într-o ședință CSAT de 11 martie, România a aprobat cererea Washingtonului de a desfășura temporar avioane de realimentare, echipamente și trupe în România, cu scopul de a sprijini operațiunile din Orientul Mijlociu.

Ulterior, solicitarea a fost aprobată și de Parlamentul României, oferind cadrul legal pentru prezența militară americană sporită la baza Mihail Kogălniceanu.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că aceste echipamente sunt strict defensive și vor fi dislocate în baza parteneriatului strategic. El le-a transmis românilor că „nu au motive de îngrijorare”.

Marea Britanie a aprobat și ea, pe 20 martie, utilizarea bazelor sale de către SUA pentru lansarea unor atacuri asupra unor obiective iraniene din zona Strâmtorii Ormuz, potrivit BBC.

Anterior, Downing Street permisese forțelor americane să folosească bazele britanice pentru operațiuni menite să împiedice Iranul să lanseze rachete care ar putea pune în pericol interese sau vieți britanice.

Inițial, premierul britanic Keir Starmer l-a enervat pe președintele american Donald Trump, refuzând să se implice în vreun fel în războiul lansat de Statele Unite și Israel asupra Iranului.