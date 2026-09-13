Regele Charles a primit cadou doi cai din partea Ungariei. Apoi i s-a cerut, pe neașteptate, să-i dea înapoi

Doi cai lipițani, dăruiți regelui Charles al III-lea de Ungaria în 2024 drept cadou de încoronare, au ajuns în centrul unei dispute diplomatice mai puțin obișnuite, relatează The Telegraph.

Cei doi cai de elită, în vârstă de șase, respectiv opt ani și numiți Nelson și Iveco, au fost cadoul perfect pentru regele Charles, iubitor de cai. Rasa este recunoscută prin culoarea albă caracteristică și a fost folosită de-a lungul secolelor la curțile monarhilor din Europa Centrală, inclusiv în perioada Habsburgilor.

Valoarea un lipițan bine pregătit și antrenat poate ajunge la aproximativ 80.000 de euro.

Caii primiți de regele Charles au fost predați în 2024 Grajdurilor Regale de către ministrul apărării al Ungariei de atunci și fostul ambasador la Londra, Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

Însă în această vară, Palatul Buckingham a primit o scrisoare formulată într-un ton foarte „ferm” din partea Ministerului Agriculturii al Ungariei, prin care se solicită returnarea cailor la ferma de origine.

Atât Palatul, cât și guvernul ungar au minimalizat incidentul, punându-l pe seama unei erori administrative. Caii vor rămâne în Marea Britanie, „așa cum s-a stabilit inițial”, a declarat pentru The Telegraph un purtător de cuvânt al Ambasadei Ungariei.

„Ne-am făcut de râs”

Dar vestea despre scrisoare a provocat agitație în Ungaria, unde disputa a fost intens mediatizată.

Partidul Popular Creștin-Democrat (din opoziție) a insistat acum ca scrisoarea originală să fie făcută publică în întregime, pentru a se stabili „cine poartă răspunderea pentru faptul că Ungaria s-a făcut de râs”.

De asemenea, formațiunea a numit acest episod „Războiul cailor” dintre Ungaria și Marea Britanie.

Ministerul Agriculturii: „Nu vrem caii”

Ministerul Agriculturii a recunoscut vineri că, în luna iulie, a fost trimisă o scrisoare Regelui Charles. Însă solicitarea adresată lui Charles „a fost formulată imprecis”, a precizat ministerul într-un comunicat dat publicității vineri dimineață.

Instituția a adăugat că a „corectat imediat eroarea și a clarificat față de partea britanică faptul că nu dorim să aducem caii înapoi în țară”, astfel încât „acești doi cai remarcabili (să poată) continua să servească drept ambasadori de seamă ai creșterii lipițanilor maghiari și ai relațiilor ungaro-britanice”.

Totuși, ministerul a dezvăluit vineri și că acești caii „au fost transferați la Grajdurile Regale în 2024, în baza unui acord de împrumut”. Prin urmare, aceștia rămân, din punct de vedere tehnic, „proprietatea statului ungar”, deși Guvernul insistă că animalele sunt „un cadou”.

De ce acum

Nelson și Iveco provin de la herghelia de stat Szilvásvárad, din nordul Ungariei, aflată la aproximativ două ore de mers cu mașina de Budapesta.

Caii i-au fost oferiți lui Charles în timpul guvernării lui Viktor Orban și a partidului său, Fidesz. În luna mai a acestui an, Orban a fost înlăturat la putere de Péter Magyar, liderul partidului Tisza.

În ansamblu, situația „are legătură cu recenta schimbare de guvern din Ungaria”, a spus Martyn Rady, profesor emerit de istorie a Europei Centrale la University College London.

Orbán a condus Ungaria timp de 16 ani și a fost aspru criticat de lideri europeni – precum și de propriii cetățeni – pentru regresul democratic și pentru legăturile sale strânse cu Vladimir Putin. De asemenea, a fost acuzat că a încercat să-și extindă influența în străinătate prin intermediul unor cadouri.