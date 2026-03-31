Regele Charles va efectua prima vizită de stat în SUA, în ciuda atacurilor lui Trump la adresa Londrei

Regele Charles şi regina Camilla urmează să efectueze o vizită în Statele Unite ale Americii la sfârşitul lui aprilie, a anunțat marţi Palatul Buckingham, o vizită contestată, în plin război în Orientul Mijlociu şi într-o perioadă de tensiuni între Washington şi Londra, relatează AFP, conform News.ro.

Vizita „va sărbători legăturile istorice şi relaţiile bilaterale actuale între Regatul Unit şi Statele Unite, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a independenţei americane”, potrivit unui comunicat.

Datele exacte ale acestei vizite urmează să fie comunicate ulterior, anunţă palatul.

Regele şi regina urmează să efectueze după aceea o vizită în Bermude – prima vizită a monarhului într-un teritoriu de peste mări al regatului, de la ascensiunea sa la tron, în septembrie 2022.

Londra şi Washingtonul, legate de 250 de ani de istorie, au forjat o „relaţie specială”, caracterizată de legături diplomatice, militare şi economice foarte strânse.

În domnia sa, regina Elizabeth a II-a a fost primită în patru rânduri în vizită de stat în Statele Unite, inclusiv în 1976, pentru a sărbători bicentenarul Independenţei americane, şi în 1991, când a susţinut un discurs istoric în Congresul american.

Donald Trump, un admirator cunoscut al familiei regale, declara la jumătatea lui martie, la Casa Albă, că „abia aşteaptă să-l vadă pe rege”.

Această vizită a lui Chareles al III-lea în Statele Unite – prima a domniei sale – este anunţată în plin Război în Orientul Mijlociu, declanşat la 28 februarie de atacuri aeriene ale Statelor Unite şi Israelului în Iran, cu consecinţe economice în întreaga lume.

Donald Trump nu l-a cruţat pe premierul laburist Keir Starmer de la începutul acestui conflict, pe care l-a acuzat că şi-a susţinut prea slab aliatul american.

„Nu cu Winston Churchill avem de-a face”, l-a atacat el la începutul lui martie, declarându-se „nemulţumit de Londra”, care a refuzat într-o primă fază ca Statele Unite să folosească baze militare britanice în război.

Liderul laburist a dat asigurări că „relaţia specială” cu Washingtonul este „în acţiune”.

O vizită contestată

Un sondaj YouGov publicat joi arată că jumătate dintre britanici (49%) sunt împotriva acestei vizite a monarhului.

Mai mulţi parlamentari britanici se opun de asemenea vizitei.

Liderul liberal-democraţilor, Ed Davey, a apreciat că această onoare „nu trebuie să fie acordată cuiva care insultă şi aduce atingere ţării noastre în mod repetat”.

În septembrie, Donald Trump a fost primit în vizită de stat în Regatul Unit pentru a doua oară, cu tot fastul regal, de la procesiunea în caleaşcă la un banchet somptuos la Castelul Windsor.

El este de altfel singurul preşedinte american care a fost invitat de două ori în vizită de stat în Regatul Unit.

„Este cu adevărat una dintre cele mai mari onoruri din viaţa mea”, a declarat Donald Trump, cucerit de strălucirea primirii regale.

Trump a ironizat marți Marea Britanie cerându-i „să-și ia singură” petrolul din Iran

Președintele american Donald Trump a îndemnat marți țările pe care le acuză că nu au ajutat Statele Unite în războiul împotriva Iranului să cumpere petrol american și să deblocheze pe cont propriu Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.

„Toate acele țări care nu pot obține combustibil pentru avioane din cauza Strâmtorii Ormuz, precum Regatul Unit, care a refuzat să se implice în decapitarea Iranului, am o sugestie pentru voi: Numărul 1, cumpărați din SUA, avem din belșug, iar numărul 2, adunați-vă un curaj întârziat, mergeți la Strâmtoarea Ormuz și pur și simplu LUAȚI-L”, a scris liderul de la Casa Albă într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social.