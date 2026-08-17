Cel mai bătrân rege din Europa, internat în spital, după două săptămâni de tratament cu cortizon care a mers prost

Regele Harald al Norvegiei a fost internat luni în spital, la vârsta de 89 de ani, și se află în concediu medical pentru două săptămâni, a anunțat Palatul Regal, potrivit AFP.

Regele Norvegiei, cel mai vârstnic suveran din Europa, suferă de anemie hemolitică, o boală a sângelui în care globulele roșii sunt distruse anormal de rapid și ale cărei simptome includ în special oboseală, paloare și dificultăți respiratorii.

„Regele a fost tratat în ultimele săptămâni cu cortizon”, iar „acest tratament a avut ca efect o retenție de apă în organism, ceea ce necesită internare”, a explicat Palatul Regal de la Olso, într-un comunicat.

Fiul său, prințul moștenitor Haakon, va asigura regența în perioada internării.

Încoronat rege al Norvegiei în anul 1991, Harald se confruntă de câțiva ani cu o serie probleme de sănătate. El și-a redus activitățile oficiale și a avut nevoie de montarea unui stimulator cardiac, notează Agerpres.

Cu toate acestea, regele Harald a exclus mereu ideea de a abdica, invocând jurământul pe viață depus în fața parlamentului.

În februarie, în timpul unui sejur în Spania împreună cu soția lui, regina Sonja, el a fost internat în Tenerife în urma unei infecții și a unei stări de deshidratare.

Regina Sonja, în vârstă tot de 89 de ani, a fost de asemenea internată pentru scurt timp în luna mai, ea suferind de fibrilație și insuficiență cardiacă.

Pe lângă aceste probleme medicale, coroana norvegiană a trecut în ultimele luni și prin alte momente dificile, în special legate de prințesa moștenitoare Mette-Marit, căsătorită cu Haakon.

Publicarea la sfârșitul lunii ianuarie a unor documente în SUA a dezvăluit corespondența sa frecventă și uneori în tonuri intime cu pedofilul miliardar american Jeffrey Epstein între anii 2011 și 2014.

Prințesa a trebuit de asemenea să facă față problemelor legale ale fiului ei, Marius Borg, născut dintr-o căsătorie anterioară. Acesta, în vârstă de 29 de ani, a fost condamnat în iunie la patru ani de închisoare cu executare pentru două violuri și alte 32 de capete de acuzare, inclusiv violențe împotriva unei foste partenere. El a contestat sentința făcând recurs.

Suferind ea însăși de o boală pulmonară ireversibilă, Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, a avut nevoie de un transplant pulmonar în iulie.