Regele Oyo Nyimba, care a urcat pe tron când avea doar 3 ani, a murit la vârsta de 34 de ani

Oyo Nyimba, un rege ugandez, care a devenit cel mai tânăr monarh în funcție din lume atunci când a urcat pe tron în 1995, a decedat la vârsta de 34 de ani, a anunțat prim-ministrul regatului său, potrivit Reuters.

Uganda este o republică, condusă de un șef de stat ales, dar are mai multe monarhii tradiționale care încă își conduc regatele așa cum au fost constituite în perioada precolonială.

Puterea lor politică este în mare parte simbolică, dar exercită o influență culturală și socială enormă.

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea a fost regele din Tooro, un mic regat din vestul Ugandei, situat lângă granița cu Republica Democratică Congo.

„Cu profundă tristețe și cu inima îndurerată anunț trecerea în neființă a Majestății Sale Omukama din Tooro, regele Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea”, a declarat joi seara, într-o postare pe X, prim-ministrul regatului, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki.

Regele a decedat joi, în jurul orei 22:00, ora locală, a precizat Akiiki, fără a dezvălui cauza decesului.

Încoronat la vârsta de trei ani

Rukidi al IV-lea a fost încoronat la vârsta de doar trei ani, pe 12 septembrie 1995, după moartea tatălui său, Rukirabasaija Patrick David Matthew Kaboyo Olimi al III-lea.

Balaam Barugahara, ministru în guvernul președintelui Yoweri Museveni, spusese cu puțin timp înainte de anunțarea decesului regelui că acesta urma un tratament în SUA.

„Este o pierdere imensă”, a spus prim-ministrul, adăugând că regele, care era necăsătorit, a lăsat un moștenitor și că „este asigurată continuitatea Coroanei”.

Decesul său a declanșat un val de doliu pe platformele de socializare din Uganda și o acoperire mediatică extinsă la nivel național.

„O veste devastatoare! Fie ca sufletul Majestății Sale Regele să se odihnească în pace veșnică”, a declarat Bobi Wine, vedeta pop ugandeză devenită politician și principalul lider al opoziției din țară, într-o postare pe X.

În aprilie, într-un mesaj de sărbătorire a zilei de naștere a regelui, prim-ministrul din Tooro spusese: „Regele nostru nu este departe de realitățile poporului său; el face parte din această generație, din acest ecosistem, crescând, învățând și conducând… Tinerețea sa nu este o limitare; este o forță. Ea aduce energie, o perspectivă proaspătă și curajul de a imagina un viitor diferit pentru Tooro.”