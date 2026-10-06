Reghecampf s-a impus deja la FCSB: „Se va vedea diferența”

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a revenit la FCSB pentru un al treilea mandat ca antrenor și i-a convins pe jucători că poate redresa echipa.

Juri Cisotti (33 de ani), mijlocașul „roș-albaștrilor”, a vorbit despre impactul noului tehnician, care va debuta abia sâmbătă, de la 21:30, în duelul cu Oțelul Galați.

Italianul e optimist după primele săptămâni de pregătire alături de Reghecampf, recunoscut pentru antrenamentele extrem de dure.

„E bine cu Reghecampf la echipă! Am avut 10 zile în care am lucrat foarte mult. Cred că e un antrenor foarte bun. Ne antrenăm bine, cu intensitate. Sper să continuăm așa și să folosim ce spune el. Știu că aici a avut rezultate foarte bune, el știe cum se face. Trebuie să folosim ce ne spune. Din punctul meu de vedere, sunt antrenamente foarte bune.

Dar nu doar ca intensitate, ci și din punct de vedere al calității. Avem aici toate condițiile pentru a face antrenamente foarte bune. Cred că rezultatele vor fi bune și pe teren se va vedea diferența de intensitate. Echipa trebuie să lucreze foarte mult, pentru că trebuie să fim pregătiți 100%. Toți jucătorii suntem puțin obosiți, dar este pauza lungă și trebuie să lucrăm foarte bine în aceste zile.

Eu mereu spun că ce se întâmplă la vestiare, rămâne la vestiare. Acestea sunt lucrurile noastre private. Sincer, nu știu și nu pot să spun un lucru care s-a schimbat odată cu venirea lui Reghecampf. Fiecare antrenor are stiluri diferite și vine cu idei noi. Acum e treaba noastră să înțelegem ce vrea el și să folosim ce spune”, a spus Juri Cisotti, conform Prosport.

După 10 etape, FCSB este abia pe locul 11 în Superliga, adunând doar 12 puncte în mandatul lui Marius Baciu.