Regimul iranian susține că Trump „a dat înapoi” și infirmă explicit negocierile cu SUA. Ce spun însă ultimele informații de la Washington

„Negăm afirmațiile președintelui american Donald Trump”, a spus Teheranul, luni, potrivit Reuters și BBC, după ce președintele SUA anunțase că a început negocierile cu regimul iranian.

Regimul de la Teheran a afirmat luni că Donald Trump a „renunțat” la atacarea centralelor sale electrice în urma unui „avertisment ferm” din partea Teheranului, scrie BBC.

Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a emis o declarație în care afirmă: „Negăm afirmațiile președintelui american Donald Trump cu privire la negocierile care ar avea loc între Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran.”

Citat de CBS News, ministerul afacerilor externe adaugă: „Republica Islamică Iran își menține poziția de a respinge orice fel de negocieri înainte de atingerea obiectivelor Iranului în urma războiului.”

Comentariile au fost făcute și de ambasada iraniană din Kabul, care a postat pe rețelele sociale că Trump a dat înapoi în urma amenințărilor Iranului de a „viza infrastructura energetică a întregii regiuni”.

Ultimatum și amenințări în consecință

Președintele SUA a avertizat regimul iranian în weekend că va bombarda infrastructura energetică a țării, dacă Teheranul nu redeschide strâmtoarea Ormuz.

Iranul a răspuns luni, spunând că va lansa atacuri asupra centralelor electrice din Israel și din întreaga regiune a Orientului Mijlociu, amenințând că va mina „întregul Golful Persic”.

Ulterior, Trump a anunțat prelungirea ultimatumului adresat Teheranului și a dezvăluit că negociază deja de două zile cu regimul iranian termenii unei încetări a focului.

„Am plăcerea să vă informez că Statele Unite ale Americii și Iranul au purtat, în ultimele două zile, discuții foarte constructive și fructuoase cu privire la o soluționare completă și definitivă a conflictului dintre noi din Orientul Mijlociu”, a scris președintele american pe rețeaua sa, Truth Social.

Surse din SUA vorbesc despre negocieri începute duminică

În vreme ce Teheranul nu a confirmat negocierile, surse de la Washington citate de site-ul american Axios au spus tot luni că oficiali din Turcia, Egipt și Pakistan au purtat duminică discuții separate cu emisarii Casei Albe și cu ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi.

Potrivit Fox News, din partea Washingtonului, la negocieri au participat Steve Witkof și ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Iranul își dorește foarte mult să ajungă la un acord, iar acesta ar putea fi încheiat în cel mult cinci zile, a declarat Trump pentru Fox Business Network.

Reacția piețelor, un posibil argument pentrru calmarea situației

În mesajul scris integral cu majuscule, Trump a declarat că a dat instrucțiuni Departamentului Apărării să amâne atacurile asupra infrastructurii energetice până la finalizarea negocierilor.

Surse citate de Reuters au afirmat că Washingtonul a ținut Israelul la curent cu negocierile sale cu Teheranul și că Israelul va urma probabil exemplul Washingtonului, suspendând orice atac asupra centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene.

Comentariile lui Trump au determinat o scădere temporară a prețului petrolului Brent. Piețele globale s-au redresat, de asemenea, brusc.

Unii comentatori au observat că reacția dramatică a piețelor a fost un argument care a cântărit serios în decizia lui Trump de a prelungi ultimatumul.

Potențialele efecte ale escaladării conflictului au stârnit și ele îngrijorare.

Un pericol pentru regiunea Golfului

Amenințarea Iranului cu lansarea de atacuri asupra rețelelor electrice din Golf a stârnit temeri privind perturbări masive ale procesului de desalinizare a apei potabile și a zguduit și mai mult piețele petroliere, scrie Reuters.

În vreme ce atacurile asupra rețelelor electrice ar putea afecta Iranul, acestea ar putea fi catastrofale pentru vecinii săi din Golf, care consumă de aproximativ cinci ori mai multă energie electrică pe cap de locuitor.

Energia electrică este esențială pentru alimentarea stațiilor de desalinizare care produc 100% din apa consumată în Bahrain și Qatar.

Astfel de stații utilizează apa de mare pentru a acoperi peste 80% din necesarul de apă potabilă din Emiratele Arabe Unite și 50% din aprovizionarea cu apă din Arabia Saudită.