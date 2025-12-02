REGINA MARIA dă startul Adventului Sănătății: o lună întreagă de beneficii medicale și prevenție accesibilă

Pentru al treilea an consecutiv, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA lansează Calendarul Advent promoțional în aplicația Regina Maria – Contul Meu, o inițiativă care a devenit deja tradiție și un motiv în plus pentru pacienți să își pună sănătatea pe primul loc.

Între 1 și 30 decembrie, utilizatorii aplicației descoperă zilnic promoții speciale și discounturi consistente la analize, consultații, investigații și abonamente, toate gândite pentru a încuraja grija, prevenția și rutina sănătoasă la final de an.

O tradiție a prevenției, continuată datorită interesului crescut al pacienților

Lansată în 2023, campania Advent Regina Maria a generat un interes crescut din partea pacienților, demonstrând că aceștia își doresc instrumente simple și accesibile care să îi ajute să acorde mai multă atenție sănătății lor.

„ Rezultatele excelente și feedback-ul primit ne-au încurajat să continuăm campania și în 2025, consolidând astfel o tradiție care aduce sănătatea în luna decembrie. Pentru că anul acesta REGINA MARIA aniversează 30 de ani, marcăm acest moment oferind pacienților 30 de promoții exclusive în Calendarul Advent, un gest simbolic prin care celebrăm trei decenii de grijă și încredere. Adventul REGINA MARIA nu este doar o campanie de discounturi, ci o platformă de awareness, care oferă oamenilor motive concrete să meargă la medic, să-și facă analizele anuale, să își verifice starea de sănătate și să intre în noul an cu mai multă claritate, echilibru și grijă față de ei înșiși ”, susțin reprezentanții Rețelei.

Zeci de oferte exclusive, doar în aplicația Contul Meu

Pe parcursul celor 30 de zile, pacienții vor putea accesa în aplicație reduceri semnificative la analize esențiale, pachete de prevenție, consultații medicale, servicii dentare, investigații imagistice și abonamente.

Printre surprizele pregătite în ediția Advent 2025 se numără analize esențiale precum testările pentru nivelul de zinc și seleniu, pachete dedicate recoltării de celule stem, dar și investigații imagistice precum CT de sinusuri. De asemenea, utilizatorii vor descoperi oferte speciale pentru hemoglobina glicată și indicele HOMA, pentru testarea vitaminei D sau pentru pachetul anual de analize.

Campania include și multiple beneficii în zona de prevenție și recuperare, de la pachete de terapie individuală, ședințe de kinetoterapie, la servicii de consiliere în menopauză. Pentru pacienții care au trecut recent prin viroze, este disponibil și un pachet dedicat analizelor post-răceală, iar cei interesați de soluții personalizate pentru sănătate intestinală pot accesa testarea microbiomului. În zona de îngrijire dentară și fertilitate, Adventul aduce surprize precum igienizarea dentară cu airflow, pachete FIV sau abonamente extinse pentru îngrijirea stomatologică. Tot în aplicație pot fi activate și numeroase beneficii pentru consultații medicale, alături de reduceri la abonamentele medicale. Nu lipsesc nici beneficiile suplimentare, precum voucherul cadou disponibil în aplicație, care completează seria surprizelor de sănătate disponibile pe tot parcursul lunii decembrie.

Ofertele sunt valabile exclusiv în aplicația REGINA MARIA și se activează în zilele dedicate fiecărei surprize. Durata promoțiilor variază între 24 și 48 de ore, în funcție de tipul serviciului.

Cum accesezi surprizele Advent?

Pacienții trebuie doar să deschidă aplicația Contul Meu REGINA MARIA, disponibilă gratuit în App Store și Google Play. În fiecare dimineață, o nouă ofertă devine activă, iar utilizatorii o pot accesa cu un singur click.

Aplicația este una dintre cele mai utilizate din domeniul medical din Europa Centrală și de Est, depășind 1 milion de conturi create. Ea permite accesul la istoricul medical digital, programări rapide, recenzii ale medicilor și afișarea economiilor realizate prin intermediul abonamentelor.

Un cadou pentru tine și sănătatea celor dragi

Adventul Regina Maria este o invitație la grijă, prevenție și echilibru. Indiferent de vârstă sau stil de viață, fiecare ofertă este un mic gest de autodisciplină și un “cadou” pentru sănătatea ta. Între 1 și 30 decembrie, deschide aplicația în fiecare zi și descoperă motive reale să alegi prevenția.

Sănătatea este darul care chiar contează.

Detaliile și regulamentul campaniei sunt disponibile în Aplicația Regina Maria.

Articol susținut de Regina Maria