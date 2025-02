Regizorul Christophe Ruggia, condamnat de justiție pentru abuzarea sexuală a unei actrițe când ea avea doar 12 ani

Un tribunal din Paris l-a găsit luni vinovat pe regizorul francez Christophe Ruggia de abuz sexual asupra actriței Adele Haenel, în unul dintre primele cazuri #MeToo apărute în lumea cinematografiei franceze, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.

Ruggia, care a negat acuzațiile formulate împotriva sa, va scăpa de închisoare. Tribunalul din Paris l-a condamnat la patru ani, dintre care doi ani cu suspendare și doi ani în care va fi obligat să poarte brățară electronică de monitorizare.

Avocata lui Ruggia, Fanny Colin, a declarat reporterilor că regizorul își susține nevinovăția și că va ataca hotărârea la o instanță de apel.

Haenel, în vârstă de 35 de ani, premiată pentru rolurile sale din filme precum Portrait of a Lady On Fire, l-a acuzat pe Ruggia de atingeri nepotrivite și repetate, după ce s-au cunoscut în timp ce lucrau în 2001 la filmul The Devils, când ea avea 12 ani, iar el 36.

Actrița l-a acuzat public pentru prima dată în 2019 susținând că regizorul a exercitat un control nejustificat asupra sa, izolând-o de familie și de membrii echipei de producție, forțând-o, pe ea și pe co-protagonistul Vincent Rottiers, să filmeze scene epuizante în timpul cărora nu se simțeau confortabil.

Mai multe vedete feminine ale cinematografiei franceze au fost prezente în sala de judecată pentru a o susține pe Haenel la pronunțarea verdictului, printre acestea numărându-se Judith Godreche, una dintre personalitățile de seamă ale mișcării #MeToo din Franța și cineasta Céline Sciamma, fosta parteneră a lui Haenel și regizoarea filmului Portrait of a Lady On Fire.

Les images de la sortie sous les applaudissements et les premiers mots d’Adele Haenel après la condamnation de Christophe Ruggia. Images pour @brutofficiel pic.twitter.com/fWWZ6V5NnS — Remy Buisine (@RemyBuisine) February 3, 2025

Actrița Adele Haenel a acuzat cinematografia franceză că închide ochii la abuzuri

Adele Haenel este o altă figură marcantă a mișcării #MeToo în Franța, unde inițiativa s-a bucurat de o reacție mult mai moderată comparativ cu cea din Statele Unite. Haenel a părăsit recent industria cinematografică, invocând complezența față de presupuși prădători sexuali care ar continua să activeze în acest domeniu.

Haenel l-a acuzat pe Ruggia că a abuzat-o de la vârsta de 12 la 15 ani, în timpul și după filmările pentru The Devils, peliculă ce relatează povestea a doi frați abandonați care își caută casa.

Ea le-a spus anchetatorilor că mergea adesea la casa lui Ruggia, unde acesta o atingea între picioare și o mângâia pe piept. Potrivit spuselor sale, acțiunile lui i-au afectat activitatea școlară și i-au provocat gânduri suicidare.

Ruggia nu este primul bărbat din cinematografia franceză care se confruntă cu acuzații de comportament nepotrivit pe platourile de filmare. Gerard Depardieu, unul dintre cei mai faimoși actori francezi, urmează să fie judecat în martie, fiind acuzat că a agresat sexual două femei pe un platou de filmare în 2021.

El a negat aceste acuzații.