O felie generoasă de tort, decorată cu câteva căpșuni, sau o felie subțire din același tort, alături de o porție consistentă de fructe proaspete și migdale crocante? Într-un experiment realizat de cercetătorii de la Universitatea California, participanții au preferat a doua variantă.

Rezultatele sugerează că o simplă schimbare a proporțiilor ingredientelor din farfurie ne poate ajuta să consumăm mai multe fructe și mai puțin zahăr adăugat, fără să renunțăm la deserturile preferate.

Atunci când încercăm să mâncăm mai sănătos, deserturile sunt adesea printre primele alimente pe care ne propunem să le limităm. Există însă și o altă abordare, care nu presupune nici eliminarea dulciurilor, nici înlocuirea zahărului cu îndulcitori sau modificarea rețetelor preferate. Cercetătorii americani au numit această strategie „the dessert flip”, adică inversarea proporțiilor unui desert. Practic, fructele și nucile, folosite în mod obișnuit pentru decor, devin ingredientele predominante din farfurie, în timp ce porția de prăjitură, tort sau înghețată se reduce.

O astfel de strategie ar putea fi utilă și în România, țara cu cea mai mică proporție de persoane care consumau zilnic minimum cinci porții de fructe și legume, potrivit datelor Eurostat din 2019. Doar aproximativ 2% dintre români declarau că ating această cantitate, comparativ cu media europeană de 12%.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă un consum zilnic de cel puțin 400 de grame de fructe și legume pentru adulți și pentru copiii de peste 10 ani. Transformarea desertului într-una dintre ocaziile în care consumăm fructe poate fi o modalitate simplă de a ne apropia de această recomandare.

Ce se întâmplă când fructele nu mai sunt doar decorul unui desert

Concret, o echipă de cercetători de la Universitatea California, Davis, SUA, având-o ca prim autor pe Amalie Kurzer, specialistă în știința și tehnologia alimentelor, a testat mai multe variante de desert în cadrul unui experiment la care au participat 118 persoane. În varianta clasică, 80% din greutatea desertului era reprezentată de prăjitură, iar restul de 20% – de fructe și nuci. În varianta inversată, fructele – căpșuni, zmeură, afine sau mango – și nucile reprezentau 80% din desert, iar prăjitura, doar 20%.

Rezultatele studiului, publicat în Journal of Food Science în 2020, au arătat că participanții au preferat deserturile în care predominau fructele și nucile, deși deserturile au fost apreciate într-o măsură similară.

Într-un al doilea experiment, cercetătorii le-au prezentat altor 150 de participanți, după consumarea felului principal de mâncare, fotografii cu diferite variante de desert. Și de această dată, participanții au preferat deserturile în care predominau fructele, chiar dacă proporția acestora era ceva mai mică, de 60%, restul de 40% fiind reprezentat de prăjitură.

Cercetătorii au pornit de la ipoteza că varietatea de culori, arome și texturi pe care o aduc fructele și nucile poate compensa reducerea porției de prăjitură. Rezultatele sugerează că putem îmbunătăți profilul nutrițional al unui desert fără să diminuăm plăcerea de a-l consuma. Mai mult, în anumite condiții, varianta cu mai multe fructe poate fi chiar cea preferată.

Deși experimentele au fost realizate pe grupuri relativ mici, cu precădere în mediul universitar, iar rezultatele nu pot fi generalizate la întreaga populație, ele oferă un punct de plecare pentru o abordare mai flexibilă a alimentației: în loc să eliminăm anumite preparate din meniu, putem schimba proporțiile ingredientelor.

Avantaje nutriționale dacă inversăm proporțiile desertului

Avantajul acestei strategii este că nu presupune doar reducerea cantității de zahăr adăugat dintr-o porție de desert, ci crește și aportul de substanțe nutritive care pot lipsi din alimentația obișnuită.

Fructele întregi furnizează fibre, vitamine, minerale și diverși compuși bioactivi, în timp ce nucile și migdalele aduc grăsimi predominant nesaturate, proteine vegetale și fibre. De asemenea, zaharurile prezente în mod natural în fructele întregi nu sunt incluse în categoria zaharurilor libere, pe care Organizația Mondială a Sănătății recomandă să le limităm. În această categorie intră, în schimb, zahărul adăugat în preparate, precum și zaharurile din miere, siropuri și sucuri de fructe.

În funcție de ingredientele folosite și de dimensiunea porției, inversarea proporțiilor poate reduce și aportul de calorii și de grăsimi saturate. Totuși, un desert cu multe nuci, creme sau siropuri nu va fi mai puțin caloric decât unul tradițional.

Cum aplicăm strategia desertului inversat acasă

Proporția 80/20 nu trebuie respectată cu strictețe, este doar una dintre variantele testate de cercetători. Principiul este simplu și poate fi aplicat fără să modificăm rețetele deserturilor preferate, ci doar modul în care le porționăm și le servim. De exemplu, o singură cupă de înghețată de vanilie poate fi însoțită de fructe de pădure proaspete sau congelate și câteva migdale sau nuci mărunțite.

O bucată mică de negresă poate fi servită cu felii de portocală și câteva nuci. Avantajul este că gustul de portocală și aciditatea citricelor echilibrează gustul intens de ciocolată, și este un desert potrivit mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.

De asemenea, o felie subțire de plăcintă de mere poate fi servită cu bucăți de mere coapte, scorțișoară și nuci, fără zahăr suplimentar.

În cadrul studiului american, cercetătorii au putut analiza și care fructe par a fi variantele cele mai potrivite pentru un desert, cu o preferință clară a participanților pentru mango și fructe de pădure.