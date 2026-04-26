Reguli noi pentru unul dintre cele mai urmărite show-uri TV din România

„Românii au talent” de pe ProTV ajunge în faza semifinalelor, iar oamenii de acasă au ocazia să decidă și ei, pentru prima dată, cine va merge în etapa următoare a sezonului 16, transmite Pagina de Media.

În ediţia de vineri, 24 aprilie, juraţii Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase şi Mihai Bobonete au decis semifinaliştii sezonului 16. Show-ul a fost lider de audiență, fiind urmărit de peste 1,3 milioane de telespectatori, în medie.

Cine sunt concurenții care merg în semifinale

10 concurenţi au primit Golden Buzz şi au ajuns direct în semifinale: Alexis Stan, Daria Ponomarenko, Miruna Fecioru, Doina Andronachi, Bianca Muntean, Gendai, Anastasia Horbatsevych, Eric şi Radu, Mikhail Ermakov şi Danny Budiski.

După jurizarea de vineri seara, juraţii, alături de Smiley şi Pavel Bartoş au ales alţi 20 de concurenţi: Leo & Teo, Antonia Voroneanu, Denis Flueraş, Ovidiu Prunoiu, DJ Sebic, Baba Jackson, Denis Popovichenko, Lidia Zainea, Andrada Olteanu, Daria Dominica Rusu, Roberto Bunea, Tiago Suma, Duo Paradise, Albert Oprea, Theo Focşăneanu, Luca Dogaru, Ştefania Iftime, David Tabacaru, Adriana Babin şi Claire Theault & Anthony Figueiredo.

„Premieră absolută” la Românii au talent

Pentru prima dată în istoria de 16 ani a show-ului, publicul va avea un rol decisiv în completarea listei semifinaliştilor.

Telespectatorii vor putea alege 6 concurenţi care să meargă mai departe, prin vot pe site-ul voteaza.protv.ro, până vineri, 1 mai, la miezul nopţii.

La categoria Acrobaţi, publicul va alege între Polina Troshchak şi Agnese Bresaola. La categoria Grup folclor, votul se va da între Ansamblul Folcloric „Carpatica” şi Grupul Noi şi Vechi.

La categoria Solişti vocali, cei de acasă vor decide între Lucas Moroşan şi Luca Popovici, iar la categoria Dans – grup, între Trupa Re-Born şi Midnight Pearls.

Categoria Instrumentişti îi aduce la vot pe Iosif Mândru şi Iulian Băluţel, în timp ce, la categoria Dans – solo, publicul va putea alege între Rebeca Tomescu şi Adora Tănase.

