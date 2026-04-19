Premierul Canadei spune că relația cu SUA e acum o „slăbiciune”. „Situația pare unică, dar am mai făcut față unor astfel de amenințări”

Relațiile strânse ale Canadei cu Statele Unite, odinioară considerate un avantaj, au devenit o slăbiciune, a declarat duminică premierul Mark Carney, într-un mesaj video adresat națiunii. În același mesaj, el a elogiat eroismul liderilor militari care au luptat împotriva unei invazii americane în urmă cu peste două secole, relatează Reuters.

Ținând în mână o mică figurină care îl reprezintă pe generalul Isaac Brock, un lider militar britanic care a murit apărând teritoriul actual al Canadei în timpul războiului din 1812, Carney a spus că țara nu poate controla turbulențele venite dinspre vecinul american și nu își poate construi viitorul pe speranța că acestea vor înceta brusc.

„Situația de astăzi pare unică, dar am mai făcut față unor astfel de amenințări”, a spus Mark Carney, făcând referire la Isaac Brock și la alte figuri istorice canadiene, inclusiv la Tecumseh, care a unit națiuni indigene din zona Marilor Lacuri pentru a rezista expansiunii americane în 1812.

Carney, care a obținut săptămâna trecută o majoritate parlamentară pentru guvernul său liberal, a declarat că victoria electorală îl va ajuta să gestioneze mai eficient războiul comercial declanșat de președintele american Donald Trump.

Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a criticat Canada săptămâna trecută, descriind-o drept un partener comercial dificil.

Canada, care trimite aproape 70% din exporturi către Statele Unite, urmează să revizuiască în acest an acordul de liber schimb trilateral dintre SUA, Mexic și Canada. Oficialii americani au sugerat că își doresc modificări majore ale acestui pact.

Pe lângă impunerea de tarife asupra exporturilor canadiene, precum oțelul, aluminiul și automobilele, Donald Trump a sugerat în repetate rânduri ideea anexării Canadei și transformării acesteia în al 51-lea stat american.

Biroul premierului Mark Carney nu a răspuns imediat întrebărilor privind momentul publicării mesajului video și motivul pentru care acesta a făcut referire la figuri istorice care au rezistat expansionismului american.

Carney a declarat că intenționează să transmită în mod regulat mesaje către canadieni în săptămânile și lunile următoare, pentru a-i informa despre măsurile luate de guvern pentru creșterea economiei și apărarea suveranității țării.

„Este țara noastră, este viitorul nostru, ne recâștigăm controlul”, a spus el.