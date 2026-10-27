Remarcații etapei a 13-a din SuperLiga: FCSB și Universitatea Craiova ies în evidență 

Campioana en-titre Universitatea Craiova și FCSB dau cei mai mulți jucători în echipa ideală a etapei a 13-a din SuperLiga, având câte trei reprezentanți. Antrenorul rundei a fost desemnat Laurențiu Reghecampf, după al treilea succes consecutiv obținut de roș-albaștri.

Iată cum arată cel mai bun „11” al rundei, publicat de site-ul LPF:

PORTAR

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj) – Intervențiile lui din momentele cheie au făcut diferența. A fost unul dintre cele mai bune meciuri din cariera tânărului portar al studenților clujeni.

FUNDAŞI

Carlos Mora (Universitatea Craiova) – A dominat flancul drept. Este un jucător care consumă multă energie pe durata unui meci.

Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova) – A marcat golul care a deschis drumul oltenilor spre o nouă victorie categorică. Prinde pentru a treia oară ,,Echipa etapei”.

Robert Bădescu (UTA Arad) – Titularizat de Adrian Mihalcea, s-a achitat perfect de sarcinile trasate de antrenor.

Ricardo Pădurariu (FCSB) – A făcut excelent ambele faze. Devine un nume tot mai important în jocul roș-albaștrilor.

MIJLOCAŞI

Aymen Boutoutaou (FCSB) – Intrarea sa pe teren a schimbat jocul echipei. A reușit o dublă și a creat alte câteva faze spectaculoase.

Karlo Muhar (FCSB) – Căpitanul roș-albaștrilor bucureșteni a marcat golul care a readus-o pe FCSB în joc. A oferit și o pasă decisivă.

Matteo Ahlinvi (Farul Constanța) – Un nou meci reușit pentru mijlocașul dobrogenilor. A ajuns la șase goluri marcate în campionatul actual.

Rodrigo Martins (Petrolul Ploiești) – O prestație formidabilă! A marcat două goluri, contribuind din plin la succesul prahovenilor.

ATACANŢI

Jovo Lukić (Universitatea Cluj) – Fabulos! A reușit prima triplă a stagiunii curente, goluri prin care reintră în lupta pentru titlul de golgheter.

Simon Elisor (Universitatea Craiova) – Din nou, vârful oltenilor și-a trecut numele pe tabelă din postura de jucător intrat pe parcurs. Cu cele două reușite în doar 19 minute, Elisor a ajuns la nouă goluri, fiind lider în clasamentul marcatorilor.

ANTRENORUL ETAPEI

Laurenţiu Reghecampf (FCSB) – Echipa a arătat excelent fizic, iar schimbările s-au dovedit a fi inspirate. Roș-albaștrii au bifat al treilea succes la rând.