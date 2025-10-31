Replica șefului NASA pentru Kim Kardashian, care susține că omul nu a ajuns niciodată pe Lună. „De șase ori!”

Administratorul interimar al NASA, Sean Duffy, a recționat după ce vedeta americană de televiziune Kim Kardashian a pus sub semnul întrebării aselenizarea din 1969, într-un episod al serialului „The Kardashians”.

În episodul de joi al serialului „The Kardashians”, fondatoarea Skims a pus la îndoială faptul că misiunea spațială a avut loc vreodată, menționând în același timp interesul ei pentru teoriile conspiraționiste, relatează The Guardian.

NASA a respins comentariile făcute de Kim Kardashian despre aselenizarea din 1969 și a confirmat că aceasta a avut loc într-adevăr.

La câteva ore după difuzarea episodului pe Hulu, administratorul interimar al NASA, Sean Duffy, a etichetat-o pe vedeta TV într-o postare pe X cu clipul în care ea vorbește despre îndoielile sale și a scris: „Da, am mai fost pe Lună… de șase ori!”.

Șeful NASA a mai precizat că SUA au câștigat cursa spațială înainte și o vor face din nou, sub conducerea președintelui Donald Trump, prin programul Artemis.

„Mă concentrez tot timpul pe conspirații”

În scena din serialul „The Kardashians”, celebritatea, care este urmărită de zeci de milioane de oameni pe rețelele de socializare, vorbește cu actrița Sarah Paulson pe platourile de filmare ale viitorului ei serial TV, „All’s Fair”.

„Îți trimit un milion de articole cu Buzz Aldrin și celălalt”, i-a spus Kardashian lui Paulson, înainte de a citi un articol care susține că Buzz Aldrin, astronautul care a devenit a doua persoană, după Neil Armstrong, care a pășit pe Lună, a povestit care a fost cel mai înfricoșător moment al expediției. Kardashian spune că articolul prezintă răspunsul lui Aldrin: „Nu a existat niciun moment înfricoșător, pentru că nu s-a întâmplat. Ar fi putut fi înfricoșător, dar nu a fost, pentru că nu s-a întâmplat”.

Presupusul răspuns al lui Aldrin este motivul pentru care Kardashian spune că acum crede că aselenizarea nu a avut loc niciodată.

„Mă concentrez tot timpul pe conspirații”, a mărturisit Kardashian câteva momente mai târziu, înainte de a-i spune unui producător că este convinsă că aselenizarea nu a existat.

„Cred că a fost falsă. Am văzut câteva videoclipuri cu Buzz Aldrin vorbind despre cum nu s-a întâmplat. Acum spune asta tot timpul, în interviuri. Poate ar trebui să-l găsim pe Buzz Aldrin”, a sugerat ea.

În replică, Kardashian i-a spus lui Duffy într-un mesaj pe X că vrea mai multe informații despre cometa interstelară numită 3I/ATLAS.

„Stai… ce se întâmplă cu 3I Atlas?!?!!!!!!!?????” a scris ea.

Duffy a răspuns la această întrebare spunând că „observațiile actuale ale NASA arată că aceasta este a treia cometă interstelară care trece prin sistemul nostru solar. Nu sunt extratereștri. Nu există nicio amenințare pentru viața de pe Pământ. 3 = a treia I = interstelară, adică din afara sistemului nostru solar ATLAS = descoperită de echipa noastră Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS)”.

Aselenizarea, subiect preferat pentru conspiraționiști

Duffy, numit în funcția de secretar al Transporturilor de Trump, a adăugat că i-a plăcut „entuziasmul” lui Kim Kardashian pentru „misiunea noastră Artemis pe Lună”, apoi a profitat de ocazie pentru a o invita pe vedeta TV la lansarea Artemis de la Centrul Spațial Kennedy. Ea nu a răspuns public dacă a acceptat invitația.

Nu este clar de ce Duffy a ales să comenteze această remarcă, dar poate că încă simte o afinitate cu vedetele de reality TV, comentează The Guardian.

Sean Duffy, la fel ca secretarul Apărării, Pete Hegseth, a avut o carieră în televiziune.

Teoriile conform cărora aselenizarea a fost înscenată sau falsificată în vreun fel au fost mult timp un subiect de conversație pe rețelele de socializare și nu numai. Potrivit Institutului de Fizică din Marea Britanie, „fiecare argument care susține că NASA a falsificat aselenizările a fost discreditat”. Institutul citează dovezi fotografice, fizice, precum aproape 400 de kg de roci lunare, și legate de radiații.