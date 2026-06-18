Replica unui lider PNL după ce Veștea a propus amânarea congresului de duminică: „Metoda fripturismului politic”

Deputatul Robert Sighiartău, unul dintre liderii liberali din Ardeal cu influență, l-a criticat pe premierul desemnat Adrian Veștea după ce acesta i-a propus lui Ilie Bolojan, pe care vrea să îl contracandideze la conducerea partidului, să mute Congresul Extraordinar planificat pentru duminică.

După ce a fost nominalizat de Nicușor Dan să formeze Guvernul, Adrian Veștea, actualmente prim-vicepreședinte al PNL, a anunțat că vrea să candideze pentru șefia partidului, într-un comunicat transmis joi în care îl îndeamnă pe actualul lider al formațiunii, Ilie Bolojan, să amâne cu o săptămână congresul din weekendul care urmează.

„Metoda fripturismului politic”, acuză Sighiartău

Într-o reacție pe Facebook în această seară, Robert Sighiartău a spus că nu are o problemă cu candidatura lui Adrian Veștea la conducerea PNL, dar îl acuză că vrea amânarea congresului „pentru a avea timp să își rezolve problema guvernului, să obțină voturile necesare pentru învestire de la AUR, ca mai apoi, să se instaleze la Palatul Victoria și sa înceapă să vândă funcții ca la piață”.

„Pe scurt, domnul Veștea pare să creadă că membrii PNL sunt niște fripturiști care pot fi impresionați de funcții și de accesul la putere. Eu cred exact contrariul. PNL s-a schimbat!”, a scris Sighiartău.

El îl acuză pe colegul său de partid că folosește „metoda fripturismului politic”.

„Un președinte de partid trebuie să ofere garanția că apără interesul comun al partidului și al României, nu propriul interes politic. Că nu își schimbă principiile în funcție de oportunități și că nu își negociază valorile indiferent cine îl sună și îi trimite SPP-ul. PNL trebuie să își aleagă liderii prin încredere și principii, nu prin avantajul funcției și al puterii vremelnice. Acesta este testul real!”, a mai declarat Robert Sighiartău.

Cum justificase Veștea propunerea de amânare a congresului

În apelul său către actualul lider al PNL, Adrian Veștea spune că își dorește amânarea evenimentului „cu o săptămână, pentru a putea pregăti o moțiune pentru candidatură”.

„Sunt convins că domnul președinte nu va refuza o confruntare democratică în care amândoi pornim cu oportunități egale. Până la urmă, așa cum am susținut mereu, este nevoie ca anumite hotărâri să fie luate cu echilibru și în mod chibzuit”, a declarat Veștea.

El a descris solicitarea ca fiind una „corectă și de bun-simț”.

„Este un gest de minimă decență democratică. Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea și cred că, în felul acesta, putem găsi o formulă de a merge înainte, împreună, uniți. Pentru binele Partidului Național Liberal și al României”, a mai afirmat premierul desemnat.