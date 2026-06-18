Adrian Veștea candidează la șefia PNL și vrea un „parteneriat politic onest” între partid și Nicușor Dan. Solicitare către Bolojan

Adrian Veștea, nominalizat de Nicușor Dan – fără acordul PNL – să formeze Guvernul, a anunțat joi că intenționează să candideze la conducerea partidului, cu o moțiune axată „pe responsabilitatea de a găsi soluțiile guvernamentale necesare pentru redresarea țării”, într-un „parteneriat politic onest cu președintele României”. El i-a solicitat lui Bolojan mutarea Congresului planficat pentru duminică.

Decizia președintelui de a-i încredința lui Adrian Veștea mandatul de formare a Guvernului a produs o scindare în PNL, unde actualul lider al partidului, Ilie Bolojan, a propus organizarea unui Congres Extraordinar de alegeri în această duminică pentru a fi „clarificată” direcția partidului.

Premierul desemnat a respins apelul conducerii de a-și depune mandatul, iar contestatarii lui Bolojan au inițiat o acțiune în instanță pentru suspendarea deciziei PNL de a nu vota Guvernul Veștea și a celei privind excluderea din partid. Tribunalul Ilfov a încuviințat solicitarea.

Veștea vrea „o schimbare profundă de optică la vârful partidului”

Adrian Veștea și-a anunțat „oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal”, spunând că „este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului”.

„După treizeci de ani în această formațiune politică, în care am fost simplu membru, președinte al organizației de tineret, președinte al organizației PNL Râșnov, președinte al organizației județene PNL Brașov, consilier local, primar, președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al Dezvoltării, cred că am ajuns în punctul în care pot oferi PNL șansa de a redeveni principalul partid politic din România”, a adăugat liberalul.

El susține că alături de PNL Brașov a „obținut rezultate politice și electorale cu care Partidul Național Liberal din întreaga țară s-a mândrit”.

„În ceea ce-i privește pe colegii mei, care poate nu știu la ce să se aștepte, precizez că intenționez să prezint o moțiune concentrată pe responsabilitatea noastră față de România. Pe responsabilitatea de a găsi soluțiile guvernamentale necesare pentru redresarea țării. Toate acestea în cadrul unui parteneriat politic onest cu președintele României, domnul Nicușor Dan”, a mai declarat Adrian Veștea.

Veștea îi cere lui Bolojan mutarea Congresului Extraordinar

Adrian Veștea a declarat că nu se opune organizării congresului, dar îi solicită actualului președinte al PNL, premierul demis Ilie Bolojan, „să amâne momentul cu o săptămână, pentru a putea pregăti o moțiune pentru candidatură”.

„Sunt convins că domnul președinte nu va refuza o confruntare democratică în care amândoi pornim cu oportunități egale. Până la urmă, așa cum am susținut mereu, este nevoie ca anumite hotărâri să fie luate cu echilibru și în mod chibzuit”, a continuat Veștea.

El își dorește mutarea congresului în data de 28 iunie.

„Cred că este o solicitare corectă și de bun-simț. Este un gest de minimă decență democratică. Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea și cred că, în felul acesta, putem găsi o formulă de a merge înainte, împreună, uniți. Pentru binele Partidului Național Liberal și al României”, a mai afirmat Adrian Veștea.