REPORTAJ. 1.000 de oameni au venit la Vaslui, mulți cu autocare din Iași, Galați, Ilfov sau București, ca să-l susțină pe Călin Georgescu. I-am întrebat și i-am ascultat

Totul s-a transmis live pe Tik Tok. Zeci de minute a picat internetul în Codăești pe fondul traficului masiv. „Noi nu avem nevoie de altă presă”, a fost o replică des primită astăzi. Georgescu a fost punctual și matinal. La 7:30 dimineața era între susținători.

Am dialogat, la Vaslui, cu o parte dintre oamenii care sunt convinși că „Georgescu este salvarea României”.

Printre ei, am ascultat-o pe Ana Murgu, o femeie plecată de 26 de ani din România, în Italia. Ea spune a venit special pentru întâlnirea cu Călin Georgescu la Vaslui. „Ni s-a pus eticheta că suntem analfabeți, dar eu aș vrea să întreb pe cei care ne guvernează astăzi câtă școală au ei, câte diplome obținute pe bune”, a spus Murgu.

Doar soarele a fost mai nerăbdător decât ei. Oameni din toate colțurile țării au ajuns sâmbătă, puțin după răsăritul soarelui, în satul Codăești, localitate vasluiană aflată la granița cu județul Iași.

Nu i-au dezarmat schimbările de plan. Din cele cinci obiective anunțate pentru Vaslui, Călin Georgescu a mai ajuns doar în două locuri. Un om de afaceri a anunțat că nu este de acord să-i viziteze fabrica. Iar reprezentanții Episcopiei au transmis că nu sunt de acord cu acțiunile politice în biserici.

Dar acest „detour” nu i-a urnit pe susținători. Dimpotrivă. Au venit peste 1.000, din multe județe ale țării. Și au taxat orice opoziție.

Incidentul de la Podul Înalt

La Podul Înalt, loc istoric al unei bătălii a lui Ștefan cel Mare, câțiva localnici i-au înfruntat pe susținătoriilui Călin Georgescu și l-au huiduit când acesta a ajuns în zonă. „Ce-i cu panarama asta aici?”, a strigat un pensionar de 76 de ani. A fost înconjurat rapid de oamenii lui Georgescu, iar huiduielile i-au fost acoperite cu urale pro Georgescu.

Georgescu a sosit la 7:30 dimineața

Autocare din Iași, Galați, Ilfov sau București și zeci de mașini din județe îndepărtate, precum Maramureș, Brașov, Mureș, Vâlcea, au poposit la Codăești.

Îmbrăcați în straie tradiționale, cu tricouri imprimate cu imaginea lui Călin Georgescu, însemne tricolore, steaguri și pancarte cu mesajul „Turul doi înapoi”, mulțimea s-a îndreptat încoloanată către Piața Agroalimentară Codăești, aflată în centrul comunei.

Au venit pregătiți inclusiv cu pâine și sare pentru a-l întâmpina pe fostul candidat la prezidențiale.

„Poate 100-200 de vasluieni, iar de aici din sat sunt curioșii, restul sunt din țară”, a estimat și un localnic pentru HotNews, în funcție de „demografia” umană.

Georgescu a ajuns la ora anunțată, 7:30. A coborât dintr-un SUV Renault Kadjar și, flancat de mai mulți bodyguarzi, s-a îndreptat către piață în uralele mulțimii care îi scandau numele.

„Vă rugăm să nu vă îmbulziți!”, repeta insistent, la portavoce, unul dintre susținători, în timp ce bodyguarzii abia mai reușeau să păstreze distanța de siguranță.

A cumpărat un pepene și a vorbit de cum „Moldova a uimit Occidentul”

Mulțimea l-a însoțit pe Georgescu printre tarabele producătorilor. „Au venit să ne dea peste cap târgul”, a spus supărată o comerciantă, cu marfă înșirată pe mașină.

Dar era o ultraminoritate. Dovadă că o susținătoare a fostului prezidențiabil a intervenit rapid: „Domnul Georgescu a venit să vă promoveze târgul, produsele, nu să vă deranjeze. Ar trebui să fiți recunoscători”, i-a replicat aceasta.

Georgescu a mers la tarabele cu legume, a discutat scurt cu câțiva dintre producători, i-a încurajat, iar de la unul dintre ei a cumpărat un pepene. Apoi, s-a urcat pe o scenă improvizată și le-a vorbit celor prezenți.

„Ștefan a ridicat o țară a Moldovei care a uimit un întreg Occident. Asta este lecția pentru noi astăzi. Acest ținut al Moldovei, țara toată, România nu este săracă. România a fost sărăcită de hoția, de nepăsarea și nepriceperea celor care sunt la putere, asta e realitatea”, a transmis Georgescu.

Discursul a fost primit cu bucurie de mulțime. Bucurie e un eufemism. A fost aproape extaz.

Sursa foto: HotNews / Simona Voicu

Una dintre frazele frecvente ale susținătorilor: „România vândută Europei”

Am vorbit și i-am ascultat cu susținătorii lui Călin Georgescu. Un om spune că venirea la Vaslui au făcut-o „din conștiință” și că nu i-a ademenit nimeni, „așa cum fac partidele politice”.

„Noi nu am venit aici aduși cu arcanul. Nu ne-a forțat nimeni. Nu am venit pentru un mic sau o bere, sau pentru o găleată cu făină și ulei. Am venit să îl susținem pe domnul Călin Georgescu pentru că noi credem că doar el mai poate salva România”, a declarat unul dintre susținătorii veniți din Vrancea la Vaslui.

De ce credeți că doar Călin Georgescu ar mai putea salva România?, l-am întrebat bărbatul care purta la mânecă un tricolor.

Nu contează că am luat de la UE 70 de miliarde nerambursabile

„El nu a mai fost la putere. Toți ceilalți au fost. Și PSD, și PNL, și USR. Și uitați unde au adus țara aceasta. Au vândut-o Europei!”, a adăugat susținătorul.

„România vândută Europei”, este un lait motiv printre cei din tabăra pro-Georgescu. În această convingere, nu pătrund cifrele oficiale care arată România a primit 100 milarde de euro și a dat 36 de miliarde de la aderare, deci suntem pe „plus 70 de miliarde”.

Iar aceste cifre nu includ alte sume „pe pus”. Toate sunt fonduri nerambursabile. Iar informațiile sunt oficiale. Dar aceste informații nu ajung la oameni, nu sunt crezute, tocmai pentru că sunt oficiale.

Sursa foto: HotNews / Simona Voicu

A picat internetul în Codăești

Susțintorii lui Georgescu au afirmat în județul Vaslui un dispreț intens, total, radical, față de clasa politică.

Totul s-a transmis live pe Tik Tok. Zeci de minute a picat internetul în Codăești pe fondul traficului masiv. „Noi nu avem nevoie de altă presă”, a fost o altă replică des primită astăzi.

„Cu această haită de hoți și trădători nu se mai poate! Uitați-vă la țări care la un fluier au ieșit milioane în stradă. Noi ce facem? Cât mai rezistăm? Trebuie să ieșim în stradă uniți cu toții”, a spus un alt susținător.

„Este singura soluție”

„Este singura soluție, nu așteptăm să facă dreptate cei care calcă dreptatea în picioare, cei care nu știu ce-i aia constituție. Suntem într-un prag de dispariție ca neam. Ne-au dat drumul la granițe, să plecăm cât mai repede și cât mai departe”.

„Nu ne vor în țară, nu ne vor copiii noștri aici. Nu vor să avem prezent, nici viitor. Ei sunt o mână de hoț, dar noi, poporul ar trebui să fim forța să schimbăm lucrurile, dat pentru asta trebuie să fim uniți”, a mai zis el.

Oamenii nu se prezentau, reticența față de presă e destul de mare. Unii însă au discutat cu nume și prenume.

Sursa foto: HotNews / Simona Voicu

Ana a venit din Italia pentru a-l susține pe Georgescu la Vaslui

O femeie a venit din străinătate pentru a-l susține pe Călin Georgescu la Vaslui. Plecată de 26 de ani în Italia, Ana Murgu a venit la Vaslui însoțită de mama ei. Femeia, originară din Iași, este decisă să se întoarcă în țară în următorul an și, la rândul ei, crede în Călin Georgescu.

De ce? am întrebat-o pe femeia care a venit la eveniment îmbrăcată în straie populare.

Doamna din Italia, alături de mama ei. Au ajuns și în parcul Copou, unde l-au așteptat pe Călin Georgescu. Sursa foto: HotNews / Simona Voicu

Asemenea majorității susținătorilor, ne spune că Georgescu nu a mai fost la putere și, spre deosebire de actuala clasă politică, „este o persoană inteligentă.”

„Pe mine statul m-a obligat să plec în străinătate, când toate fabricile s-au închis.Astăzi sunt venită aici din Italia ca să-l susțin pe domnul Călin Georgescu”.

„Am fost alături de dumnealui din ziua alegerilor pentru că mi s-a furat votul și dreptul de a mă întoarce acasă. Eu sunt de 26 de ani în Italia, copiii meu au uitat ce este credința, nu mai știu ce este România. Eu sunt aici și voi lupta pentru domnul Călin Georgescu pentru a ni se face dreptate”, spune Ana Murgu.

„Ni s-a pus eticheta că suntem analfabeți, dar eu aș vrea să întreb pe cei care ne guvernează astăzi câtă școală au ei, câte diplome obținute pe bune au ei. Să pună să cântărească școala lor cu școala domnului Georgescu, care într-adevăr este o persoană inteligentă.

Din punctul meu de vedere, domnul Călin Georgescu este salvarea României și voi merge până la capăt”, crede Ana Murgu.

Femeia deține o afacere în Italia și spune că a venit în țară pentru a-l susține pe Călin Georgescu și în alte împrejurări, inclusiv când CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale, câștigat de Georgescu.

Dispusă să-și doneze din economii pentru a salva țara

„Dacă poporul român nu se trezește ca toți cei plecați în străinătate să ne întoarcem cât mai repede acasă nu se rezolvă nimic. România are nevoie de noi. Eu de anul acesta m-am hotărât să mă întorc acasă, indiferent cât îmi va fi de greu”, spune doamna Ana.

Cum credeți că va reuși să schimbe Călin Georgescu să schimbe România, într-o țară așa cum și-o dorește Ana Murgu?, am întrebat-o.

„Dacă noi toți ne implicăm eu cred că va reuși. Dacă domnul Georgescu iese astăzi președinte și spune dragi români trebuie să salvăm România, eu aș fi în stare să dau de bună voie, fără să mi se impună, o anumită sumă de bani să salvez România, să scoatem țara din mâna trădătorilor, să reușim să recuperăm măcar o parte din ce este românesc. Și cred că majoritatea oamenilor ar face ca mine”, mai spune femeia.

Am întrebat-o ce părere are despre acuzațiile privind apropierea lui Călin Georgescu cu Rusia.

„Nu există nicio probă că domnul Georgescu e omul rușilor. Să ne dea o probă concretă că e mâna rușilor. Până la proba contrarie mie mi-au furat votul. Cu ce drept?”.

Huiduieli și îmbrânceli la statuia lui Ștefan cel Mare

De la Codăești, alaiul lui Călin Georgescu a plecat spre Podul Înalt, locul unde Ștefan cel Mare a obținut cea mai mare victorie împotriva turcilor. Aici, lucrurile au stat diferit. Numărul susținătorilor a fost vizibil mai mic, iar bucuria acestora avea să fie tulburată de câțiva localnici care nu s-au arătat deloc încântați de vizita lui Georgescu. Pe scările care urcă spre statuia ecvestră a domnitorului, un pensionar a răbufnit.

„Ce-i cu panarama asta aici? Să plece cu circul și maimuțăreala lor”, a strigat acesta către mulțime.

Susținătorii au intervenit prompt, iar unul dintre ei l-a alungat din zonă, reproșându-i că a votat cu PSD. Gestul i-a indignat pe localnicii care îl însoțeau.

„Cum vă permiteți să vă luați de un om de 76 de ani. Are tot dreptul să își spună și el opinia”, a strigat unul dintre cel care îl însoțeau.

„Nu am votat cu PSD, am votat cum am votat și am greșit. Ne-au tăiat pensiile, avem și noi nemulțumirile noastre dar asta nu înseamnă că trebuie să ne măimuțărim pe aici”, a continuat pensionarul.

Situația s-a liniștit, după ce câțiva dintre susținătorii lui Georgescu i-au îndepărtat pe cei care îi erau ostili localnicului.

După ce Călin Georgescu a depus o coroană de flori în vârful dealului, la statuia lui Ștefan cel Mare, la coborâre lucrurile au scăpat de sub control pentru scurt timp.

Pensionarul a început din nou să huiduie, moment în care a fost înconjurat de susținătorii care i-au acoperit huiduielile cu scandări pro-Georgescu. Câțiva polițiști în civil au intervenit rapid și au separat taberele.

Vizata la Vaslui, scurtată, spre supărarea susținătorilor

Călin Georgescu și-a întrerupt vizita la Vaslui, deși era așteptat în Parcul Copou din Vaslui, unde se afla în desfășurare Târgul Meșterilor Populari. O parte dintre susținătorii săi au ajuns acolo și l-au așteptat câteva zeci de minute.

„Este o dezinformare, nu are cum să nu mai vină. Soțul meu este din echipa de organizare, m-ar fi anunțat dacă nu mai vine”, a replicat o femeie când cineva i-a spus că „nu mai vine aici Călin Georgescu”.

Și-a sunat soțul, iar când a aflat că Georgescu chiar nu mai ajunge în Parcul Copou a răbufnit supărată: „Nu se poate așa ceva, l-am așteptat atâta!”

După Podul Înalt, Călin Georgescu a plecat spre județul Iași, unde a mers la Mănăstirea Dobrovăț.