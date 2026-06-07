Represalii israeliene la Beirut, după atacurile Hezbollah. Un armistițiu care a durat doar patru zile

Israelul a anunţat duminică lansarea unui atac aerian asupra suburbiilor sudice ale capitalei libaneze Beirut, zonă care este un bastion al mişcării pro-iraniene Hezbollah, după ce rachete au fost lansate dinspre Liban către Israel, în pofida unui nou armistiţiu convenit miercuri la Washington, informează agenţiile AFP şi EFE, preluate de Agerpres.

„Armata desfăşoară în prezent un atac împotriva centrelor de comandă teroriste din cartierul Dahieh din Beirut, ca răspuns după tirurile de rachete ale Hezbollah în direcţia teritoriului israelian”, se arată într-o declaraţie comună a premierului israelian Benjamin Netanyahu şi a ministrului apărării Israel Katz.

Agenţia naţională de ştiri libaneză NNA a confirmat atacul, menţionând că au fost lovite două apartamente din două clădiri situate în suburbiile sudice ale Beirutului.

The Israeli strike in Beirut’s southern suburbs targeted Hezbollah planning command centers, not individuals, according to Saudi Al-Arabiya. pic.twitter.com/IlGqNOkHMj — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) June 7, 2026

Armata israeliană a anunţat duminică mai devreme că două proiectile au fost lansate din Liban către teritoriul israelian şi au fost interceptate.

Un nou acord de armistiţiu a fost anunţat miercuri, în urma unei a patra runde de negocieri între Liban şi Israel la Washington, întrucât armistiţiul în vigoare din 17 aprilie nu a fost niciodată respectat.

Acest nou acord, respins de Hezbollah, prevede un armistiţiu condiţionat de încetarea completă a atacurilor efectuate de gruparea şiită susţinută de Iran, dar permite în acelaşi timp continuarea operaţiunilor militare israeliene în sudul Libanului. Totuşi, Israelul a avertizat joi că va ataca Beirutul dacă Hezbollah îi atacă teritoriul.