Israelul și Libanul bat palma la Washington pentru un nou armistițiu. Ce prevede acordul mediat de SUA

Acordul mediat de Statele Unite impune o „încetare completă a focului” din partea Hezbollah, gruparea susținută de Iran în sudul Libanului, după ce o înțelegere anterioară a fost practic ignorată, potrivit The New York Times.

Departamentul de Stat al SUA a dat publicității miercuri seara o declarație comună a Israelului și Libanului, prin care se anunța că cele două țări au convenit să reînnoiască armistițiul, după două zile de întâlniri la nivel înalt la Washington.

Declarația preciza că armistițiul presupune, de asemenea, evacuarea tuturor membrilor săi din sudul Libanului, într-o zonă de graniță cu Israelul.

Cele două părți au convenit asupra „creării unor zone pilot în care Forțele Armate Libaneze vor prelua controlul exclusiv” și care vor exclude „toți actorii non-statali”, se arată în declarație.

Deși anunțul ar putea ajuta la eliminarea unui obstacol în negocierile dintre Statele Unite și Iran, acordul depinde de cooperarea Hezbollah. Gruparea militantă libaneză, susținută de Iran, luptă împotriva Israelului, nu face parte din guvernul de la Beirut, nu este controlată de acesta și nu a participat la nicio rundă de negocieri.

Declarația comună atribuită Statelor Unite, Libanului și Israelului „a reafirmat că viitorul relațiilor dintre Israel și Liban trebuie decis de cele două guverne suverane” și „a respins orice încercare, din partea oricărui stat sau actor nestatal, de a ține viitorul Libanului ostatic”.

Delegațiile au discutat un cadru de securitate, inclusiv „desființarea” grupurilor armate, iar „Libanul s-a angajat să consolideze capacitatea Forțelor Armate Libaneze, cu sprijinul SUA”, se arată în text.

Libanul și Israelul „au reafirmat că nu au intenții ostile unul față de celălalt și s-au angajat să continue negocierile directe pentru a construi încredere, a rezolva toate problemele rămase”, menționează comunicatul. Părțile se vor reuni din nou pe 22 iunie.

Președintele Trump a declarat miercuri că războiul din Iran „nu este o problemă majoră” pentru Statele Unite, în cea mai recentă încercare a sa de a minimiza efectele conflictului regional, invocând situația economică.

Vorbind reporterilor în Biroul Oval, domnul Trump a afirmat că acest conflict—care a ucis cel puțin 13 militari americani și aproximativ 1.700 de civili iranieni, a epuizat stocurile militare și a provocat suferințe financiare clasei muncitoare americane—decurge de fapt mai bine decât se aștepta. El a adăugat că este „foarte mândru” de ceea ce a numit o „ocolire” către Iran.

În ciuda eforturilor diplomatice, ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, a declarat miercuri seară că discuțiile cu Washingtonul nu au adus „niciun progres concret” spre oprirea războiului din Orientul Mijlociu, conform unui interviu acordat unei televiziuni libaneze.