Repriză entuziasmantă în meciul de debut al României la Mondialul de handbal! Când jucăm următoarea partidă
Naționala de handbal feminin / Sursă: Sportpictures via Golazo
  • Naționala României de handbal feminin a avut un debut excelent la Campionatul Mondial, cu un triumf împotriva selecționatei din Croația, la Rotterdam, scor 33-24
  • Sportivele noastre au reușit 20 de goluri în repriza secundă

România e singura națională care a fost prezentă la toate cele 26 de ediții anterioare și se află în grupa A.

După Croația, selecționata antrenată de Ovidiu Mihăilă va mai întâlni Danemarca și Japonia.

