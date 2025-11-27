Repriză entuziasmantă în meciul de debut al României la Mondialul de handbal! Când jucăm următoarea partidă
- Naționala României de handbal feminin a avut un debut excelent la Campionatul Mondial, cu un triumf împotriva selecționatei din Croația, la Rotterdam, scor 33-24
- Sportivele noastre au reușit 20 de goluri în repriza secundă
România e singura națională care a fost prezentă la toate cele 26 de ediții anterioare și se află în grupa A.
După Croația, selecționata antrenată de Ovidiu Mihăilă va mai întâlni Danemarca și Japonia.
INTERVIURILE HotNews.ro