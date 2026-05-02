Republicani influenți din Congres critică planul Pentagonului de retragere a trupelor din Germania:: „Un semnal greșit pentru Putin”

Friedrich Merz și Donald Trump, în cadrul unei întâlniri în Biroul Oval de la Casa Albă, pe 3 martie 2026, la Washington, D.C. FOTO: CNP/ADM / Capital pictures / Profimedia

Doi dintre cei mai importanți congresmeni republicani americani și-au exprimat sâmbătă îngrijorarea față de decizia Pentagonului de a retrage 5.000 de militari din Germania, potrivit The Guardian.

„Suntem foarte îngrijorați de decizia de a retrage o brigadă americană din Germania”, au transmis într-un comunicat comun senatorul Roger Wicker și congresmanul Mike Rogers.

Wicker, din statul Mississippi, și Rogers, din Alabama, conduc comisiile pentru forțele armate din Senat, respectiv Camera Reprezentanților. Declarația lor vine la o zi după ce Pentagonul a anunțat retragerea și a precizat că procesul ar urma să fie finalizat în următoarele șase până la 12 luni.

Donald Trump amenințase anterior cu retragerea trupelor, după ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că iranienii „umilesc” Statele Unite în negocierile pentru încheierea războiului și că nu vede o strategie clară de ieșire a Washingtonului.

Wicker și Rogers au spus că orice schimbare semnificativă a prezenței militare americane în Europa trebuie analizată și coordonată atât cu Congresul, cât și cu aliații SUA.

„Ne așteptăm ca Departamentul Apărării să discute în zilele și săptămânile următoare cu comisiile de supraveghere despre această decizie și implicațiile ei pentru descurajarea militară a SUA și securitatea transatlantică”, au afirmat cei doi.

Ei au avertizat că, chiar dacă aliații NATO își majorează cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, va fi nevoie de timp pentru dezvoltarea capabilităților necesare preluării rolului de descurajare convențională. O reducere prematură a trupelor americane din Europa „riscă să slăbească descurajarea și să transmită un semnal greșit” președintelui rus Vladimir Putin, au adăugat aceștia.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a declarat sâmbătă că alianța „lucrează împreună cu Statele Unite pentru a înțelege detaliile deciziei privind postura militară din Germania”.