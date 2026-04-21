Restricții de circulație la Pasajul Piața Presei Libere, pentru lucrări la Magistrala 6 de metrou

Accesul în Pasajul Piața Presei Libere din București va fi restricționat temporar în noaptea de marți spre miercuri și miercuri spre joi, în intervalul orar 23:00 – 05:00. Măsurile sunt necesare pentru lucrări în zona viitoarei stații de metrou Piața Montreal, anunță Metrorex.

Potrivit Meteorex, vor fi lucrări de montare a echipamentelor de măsurare topografică, în zona viitoarei stații de metrou Piața Montreal, pe Secțiunea Sud a viitoarei Magistrale 6.

„Vor fi montați reperi topografici necesari monitorizării structurale a pasajului și a construcțiilor din zona de influență, cu acordul autorităților competente. În afara intervalelor menționate, circulația în pasaj se va desfășura normal”, a menționat Metrorex.

Traficul de pe carosabilul din afara pasajului nu va fi restricționat și nu va fi deviat. Pentru a reduce impactul asupra traficului, lucrările se desfășoară exclusiv pe timpul nopții.