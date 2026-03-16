Restricții de circulație pe Valea Oltului timp de trei luni, pentru traficul greu. Autoturismele nu sunt afectate

Traficul rutier pe DN7, pe Valea Oltului, între Râmicu Vâlcea și Boița (Sibiu), va fi restricționat pentru traficul greu începând de marți, timp de trei luni.

„Restricție temporară de circulație pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 tone, începând de Marți, 17 martie 2026 până Luni, 15 iunie 2026”, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.

Restricția pentr traficul greu va fi aplicată de luni până sâmbătă, între orele 08.00 și 17.30 și va fi impusă pentru a se putea executa lucrări de montare de plase și bariere de retenție pe versanții de-a lungul DN7.

Restricții de circulație pe DN7: Autoturismele nu vor fi afectate

„Traficul autoturismelor, precum și a vehiculelor de marfă până în 7,5 tone, nu va fi afectat. Nu vor exista restricții sau opriri de trafic decât atunci când va fi nevoie, dacă pe timpul lucrărilor cad bolovani sau copaci pe carosabil și e nevoie de o intervenție punctuală pentru curățarea drumului”, a explicat pentru HotNews Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei de Drumuri (CNAIR).

Acesta a infirmat informațiile care circulă pe internet cum că traficul va fi restricționat timp de trei luni și pentru autoturisme și a îndemnat șoferii să urmărească fluxul oficial de comunicări ale Companiei de Drumuri și a Direcțiilor Regionale de Drumuri și Poduri.

Rute ocolitoare pentru traficul de Valea Oltului

Astfel, din martie și până în iunie, de-a lungul DN7 între Râmicu Vâlcea și Boița vor fi efectuate următoarele lucrări:

Rănguire versant și îndepărtarea blocurilor de rocă

Montarea sistemelor de protecție: plase și ancore

Stabilizarea taluzului drumului

DRDP Craiova indică și două rute ocolitoare pentru autovehiculele peste 7,5 t: