Restricțiile pe care le va propune Comisia Europeană pentru accesul copiilor la rețele sociale și chatboturile AI

Comisia Europeană va propune în cazul persoanelor cu vârste mai mici de 15 ani restricționarea accesului la rețelele sociale, platformele de partajare video, chatboturile de inteligență artificială și jocuri online, conform unui document consultat de Reuters.

Propunerea face parte din pachetul legislativ care va fi prezentat joi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisara europeană pe zona de tehnologie, Henna Virkkunen.

Este posibil ca Ursula von der Leyen să dezvăluie unele detalii în discursul său privind starea Uniunii, programat pentru miercuri, în care va aborda viitoarele politici ale UE.

Detaliile ar putea suferi modificări înainte de anunțul oficial.

„Abordarea Uniunii ar trebui să le permită minorilor să beneficieze de potențialul uriaș al serviciilor digitale, protejându-i în același timp de abuzuri și exploatare. Trebuie limitat accesul companiilor de tehnologie la copiii noștri, și nu invers”, se arată în document.

Măsurile vizate

Propunerea Comisiei, care va viza și platformele de jocuri video, prevede un acces gradual la diversele servicii, în funcție de vârstă, iar obligațiile impuse companiilor vor depinde de tipul serviciului și de vârsta copiilor.

Conform documentului, companiile vor trebui să plătească o taxă de supraveghere pentru a finanța activitățile de aplicare a normelor și de supraveghere desfășurate de autoritățile de reglementare.

Potrivit propunerii, copiii cu vârsta de cel puțin 15 ani își vor putea crea propriile conturi, în timp ce copiii cu vârste între 13 și 14 ani vor putea solicita părinților deschiderea unor conturi introductive pentru rețelele de socializare și platformele de partajare video; acestea ar funcționa sub control parental, cu limitări privind contactele și restricții stricte de timp.

Conturile pentru copiii cu vârste între 3 și 12 ani vor fi controlate integral de părinți și vor fi destinate exclusiv serviciilor adecvate copiilor, care respectă standarde stricte de siguranță, se precizează în document. Copiii sub 3 ani nu vor avea acces la aceste servicii.

Comisia va trebui să definitiveze proiectul împreună cu statele membre UE și cu Parlamentul European în lunile următoare, înainte ca acesta să poată deveni lege.

Cerințe pentru companii

Proiectul consultat de Reuters stabilește cerințe pentru companii, inclusiv evitarea designului care favorizează dependența și a fluxurilor de conținut dăunător.

De asemenea, companiile ar trebui să pună la dispoziție instrumente care să le permită copiilor să raporteze cu ușurință conținutul dăunător, precum și instrumente eficiente de control parental.

Rețelele sociale și platformele de partajare a conținutului video vor fi obligate să verifice vârsta copiilor atunci când un utilizator își creează un cont nou, în timp ce platformele de jocuri online vor trebui să verifice vârsta copiilor înainte ca aceștia să poată descărca jocuri. Companiile susțin că iau măsuri de precauție, iar multe dintre ele stabilesc o vârstă minimă de cel puțin 13 ani pentru înregistrarea pe platformele de socializare.

Foto: Mikhail Primakov, Dreamstime.com