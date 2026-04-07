Resursa aflată în bătaia rachetelor iraniene de care depind zeci de milioane de oameni din Golf. Care sunt țările cele mai vulnerabile

Iran a amenințat încă din 22 martie că un atac americano-israelian asupra infrastructurii energetice va determina represalii care vor viza uzinele de desalinizare a apei din țările din peninsula Arabică. Potrivit unei analize Reuters, loviturile împotriva acestora ar putea avea consecințe devastatoare.

Președintele SUA Donald Trump a invocat încă din 21 martie posibilitatea unor atacuri asupra infrastructurii energetice a Iranului. A doua zi, a venit și replica Teheranului. Ebrahim Zolfaqari, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, a menționat că țara sa va întreprinde atacuri similare asupra țărilor din Golf, menționând totodată și atacuri asupra instalațiilor de desalinizare a apei, care sunt principala sau chiar unica resursă de apă potabilă pentru statele din regiune.

Țări care depind integral de apa desalinizată

În Emiratele Arabe Unite, apa desalinizată reprezintă circa 80% din apa potabilă furnizată. Bahrein se bazează din 2016 doar pe apa desalinizată, apa din sol fiind rezervată exclusiv pentru situații din urgență. Qatar este integral dependent de apă desalinizată, în Kuweit procentul este de 90%, iar Oman obține 86% din apă prin desalinizare. Arabia Saudită stă ceva mai bine având și resurse subterane astfel încât doar jumătate din apă este obținută prin desalinizare. Astfel, peste 61.000.000 de oameni depind în mare parte de apa desalinizată.

Riscul este cu atât mai mare cu cât procesul de desalinizare în Golf este unul concentrat, cu un număr redus de uzine. Multe dintre ele sunt uzine de cogenerare, adică produc și energie electrică.

Aceste uzine sunt în raza de acțiune a rachetelor și dronelor iraniene, iar atacurile asupra lor ar putea provoca șocuri economice și umanitare, se arată într-o analiză a Atlantic Council. Furnizarea apei ar putea fi întreruptă pentru locuințe, hoteluri, companii, instituții, pe lângă întreruperi ale energiei electrice, până în punctul în care s-ar putea ajunge la evacuarea populației din anumite localități.

Cât de mari sunt rezervele stocate

Riscurile sunt cunoscute de mai multe vreme. Astfel, o depeșă diplomatică americană din 2008, publicată de Wikileaks, menționa că un atac asupra uzinei de desalinizare de la Jubail și infrastructurii energetice asociate ar putea determina evacuarea capitalei Arabiei Saudite, Riad, în mai puțin de o săptămână. Pentru a evita această situație, autoritățile saudite au construit în 2023 cel mai mare rezervor de apă din lume în apropierea capitalei.

Qatarul a evalua în urmă cu mai mulți ani că țara ar putea rămâne fără apă potabilă în trei zile, în caz de atac asupra instalațiilor de desalinizare. Pentru o țară în care temperaturile ajung vara și la 50 de grade Celsius erau necesare măsuri urgente, astfel că în 2018 au fost finalizate 15 rezervore uriașe de apă, fiecare cu o capacitate în jur de 454.000 de tone.

Arabia Saudită are cea mai mare capacitate de desalinizare, urmată de Emiratele Arabe Unite și Israel, potrivit companiei de consultanță Blackridge. Cele mai mari uzine saudite sunt Ras al Khair și Jubail, a căror construcție a costat în jur de 8,2 miliarde de dolari.

Emiratele au patru uzine principale cu un cost total de 5,3 miliarde de dolari: una un portul Jebel Ali din Dubai, la Taweelah, între Dubai și Abu Dhabi, plus câte una în emiratele Fujairah și Umm Al Quwain.

Și Israelul este vulnerabil

Nici Israelul nu este la adăpost din punctul de vedere al resurselor de apă. Uzina Sorek, ce a costat 500.000.000 de dolari, poate procesa 640.000 de metri cubi de apă pe zi și asigură 20% din cererea de apă a țării.

Uzina de desalinizare se află aproape de Tel Aviv și a fost construită cu ajutorul companiei din Singapore Hutchison Water, parte a unui concern, CK Hutchison Holdings, cu sediul central în Hong Kong.

Reuters notează că cele mai multe uzine de desalinizare din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite nu au investitori americani.

Cele saudite au fost construite cu ajutorul companiilor Siemens (Germania) și Engie (Franța), iar în cele din Emirate sunt implicate Acciona Energia (Spania) și BESIX Group (Belgia).