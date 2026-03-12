Retailer gigant intră în România după 2 ani de pregătire

Retailerul cu articole pentru casă Mr. DIY, din Malaezia, parte a D.I.Y. Group, care deține și operează peste 3.500 de magazine la nivel global, va intra acum în România, operațiune anunțată în urmă cu doi ani de Profit.ro ca fiind pregătită.

Compania a decis însă să intre cu primul magazin din țară în Pitești, în centrul comercial Supernova, deschiderea fiind deja programată pentru finele acestei săptămâni, relevă datele analizate de Profit.ro.

