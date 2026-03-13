O descoperire arheologică a confirmat în premieră o teorie insolită despre romani

Arheologi fac săpături la un sit din Turcia, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Arheologii din Turcia au descoperit urme de excremente umane într-un flacon de sticlă vechi de 1.900 de ani, folosit pentru a păstra parfumuri sau elixiruri, despre care cred că reprezintă prima dovadă fizică a faptului că romanii utilizau materiile fecale în scopuri medicinale, relatează Reuters.

Anterior, practica aplicării excrementelor pe piele pentru a combate infecțiile și inflamațiile era cunoscută doar din texte romane antice.

Cenker Atila, arheolog specializat în parfumuri antice la Universitatea Cumhuriyet din Sivas, lucra împreună cu colegii săi pentru a identifica conținutul a sute de flacoane păstrate la Muzeul Bergama, situat în apropierea ruinelor orașului antic Pergamon din provincia Izmir aflată în vestul Turciei.

Farmacologul İlker Demirbolat a efectuat o analiză chimică a conținutului unuia dintre flacoane și a descoperit materii fecale umane și ulei de cimbru.

„Am descoperit un medicament care a supraviețuit din Antichitate până în prezent”

Sticluța cu gât lung, numită de romani unguentarium, a fost recuperată de la jefuitori de situri arheologice, astfel că experții nu pot ști cu certitudine locul exact în care a fost descoperită.

Exemplu de unguentarium folosit de romani, FOTO: Quintlox / Album / Profimedia Images

Totuși, Pergamon găzduia un spital renumit și a fost locul de activitate al medicului antic Galen, care a documentat utilizarea excrementelor în medicină. De asemenea, designul flaconului sugerează că acesta provine din zonă.

„Am descoperit un medicament care a supraviețuit din Antichitate până în prezent”, a subliniat Atila. „Am găsit excremente acolo unde ne așteptam să găsim parfum”, a adăugat acesta în comentarii făcute pentru Reuters.

Demirbolat a declarat la rândul său că medicii romani descriau faptul că acest medicament putea provoca repulsie și recomandau amestecarea lui cu o substanță cu miros plăcut, de aici și prezența uleiului de cimbru.